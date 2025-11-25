El tren más bonito de España atraviesa más de 100 túneles y puentes: en una de las provincias más infravaloradas y con vistas a lagos pirenaicos

Hay paisajes en España a los que es muy complicado acceder y que solo pueden disfrutarse desde la comodidad de un tren. Antaño se construían vías para unir puntos que, hasta entonces, solo podían recorrerse a pie y por un camino muy complejo. Es lo que sucedió en Baleares con la inauguración del tren que unía Mallorca con el pueblo de Sóller y es lo que sucede también en Lleida, con uno de los trenes más bonitos de la península.