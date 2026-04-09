El tren más bonito de España cuesta menos de 10 euros y tiene vagones de la Belle Époque: de estilo modernista, pasa por 13 túneles y un viaducto en un paisaje Patrimonio de la Humanidad

El recorrido, además, está salpicado de otras obras de la ingeniería de la época, como 13 túneles que están excavados, literalmente, en el paisaje rocoso de la sierra. El más espectacular de todos es el de Alfàbia, con una longitud de casi tres kilómetros y capaz de sumergir a los viajeros en la total oscuridad: el momento en el que se encienden las lámparas de a bordo es pura magia.