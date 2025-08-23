Rutas en tren para conocer Catalunya sin usar el coche: de trenes históricos a panorámicos

Otra opción es el Tren dels Llacs, con un espectacular recorrido: desde Lleida hasta la Pobla de Segur, pasa por 4 lagos, 40 túneles y 75 puentes. Todo eso, rodeado de la frondosa naturaleza del Prepirineo. La ruta además, se puede hacer de dos formas, o en un tren histórico datado de los 60, una joya en funcionamiento que te hará sentir como un pasajero del Hogwarts Express, o un tren panorámico, que cuenta con grandes ventanas para no perderse ni un centímetro de las vistas, por si prefieres priorizar echar fotos de la naturaleza a una experiencia más histórica.