La Ruta 66 española recorre los paisajes más bonitos del Pirineo: un recorrido entre valles profundos, pueblos repletos de patrimonio y parques naturales únicos en el mundo

Atraviesa puertos de montaña y valles que dejan sin aliento. Quizá no sea demasiado apta para las personas que se marean o sufren de vértigo, pero merece mucho la pena, sobre todo ir deteniéndose en los diferentes miradores que van apareciendo por el camino. Es uno de sus puntos fuertes y por eso también se le llama 'la Nacional de los Mil Miradores', en un paisaje que te abraza y donde el trayecto se convierte en un destino en sí mismo.