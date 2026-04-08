El recorrido ferroviario más extremo del mundo se llama “el tren al cielo”: es el único del mundo que suministra oxígeno a sus pasajeros, alcanza los 5.072 metros de altitud y tiene túneles excavados en el hielo

Pero el tren no solo se adapta al entorno exterior, también cuenta con un dispositivo interno para hacer de este viaje el trayecto más ameno posible, cuidando, entre otras cosas, el factor que lo define: la altura. Debido a la elevación que alcanza su trayectoria, los vagones cuentan con un sistema de presurización de cara a la falta de oxígeno, además de suministros individuales, dado que más de 960 kilómetros de la vía superan los 4.000 metros de altura, más del ascenso total del pico del Teide (3.715 metros), el más alto de España.