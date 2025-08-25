Parece el palacio de una emperatriz y es Patrimonio de la Humanidad: así es la estación de tren más bonita del mundo

En el corazón de Bombay (hoy Mumbai), entre el caos del tráfico, el sonido constante de los claxons y el ir y venir de millones de personas, se levanta un edificio que parece sacado de un cuento. La Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, conocida durante más de un siglo como la Victoria Terminus, no es solo una estación de tren, sino que es es un palacio de piedra tallada que refleja la opulencia del Raj británico, una obra maestra arquitectónica que en 2004 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.