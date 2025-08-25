Parece el palacio de una emperatriz y es Patrimonio de la Humanidad: así es la estación de tren más bonita del mundo
Esta estación de la India es el mejor ejemplo de que la belleza puede ir de la mano con la funcionalidad.
En el corazón de Bombay (hoy Mumbai), entre el caos del tráfico, el sonido constante de los claxons y el ir y venir de millones de personas, se levanta un edificio que parece sacado de un cuento. La Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, conocida durante más de un siglo como la Victoria Terminus, no es solo una estación de tren, sino que es es un palacio de piedra tallada que refleja la opulencia del Raj británico, una obra maestra arquitectónica que en 2004 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Con sus cúpulas, torres, arcos góticos y detalles victorianos combinados con elementos de la tradición india, esta estación no solo deslumbra por fuera, sino que es uno de los puntos neurálgicos del país, con más de 3 millones de pasajeros diarios, lo que la convierte en una de las estaciones más concurridas del planeta.
Un proyecto imperial convertido en icono
La historia de esta estación comienza en el siglo XIX, cuando la India formaba parte del Imperio británico. La expansión del ferrocarril era clave para mover mercancías y tropas, y en Bombay (puerto estratégico y ciudad en auge) se decidió construir una estación que no solo cumpliera funciones prácticas, sino que también demostrara el poder del Imperio.
El arquitecto británico Frederick William Stevens fue el encargado de diseñarla, inspirándose en el estilo gótico victoriano tardío que triunfaba en Europa. Tras 10 años de obras, el edificio se inauguró en 1888 con el nombre de Victoria Terminus, en honor a la reina Victoria, entonces emperatriz de la India.
Lo curioso es que no se trató de una copia literal de las catedrales góticas inglesas. Stevens introdujo elementos de la arquitectura tradicional india, como cúpulas, relieves con animales exóticos y motivos florales que dialogan con las tracerías europeas. El resultado es un ejemplo único de fusión arquitectónica, que más tarde se denominó “gótico victoriano indo-sarraceno”.
Un palacio para los trenes
Quien se acerca por primera vez a la estación se encuentra con una fachada imponente de piedra arenisca y mármol, coronada por una gran cúpula central de 50 metros de altura. Las torres, agujas y esculturas parecen las de un palacio o una catedral. Entre los detalles más singulares está la figura femenina que remata la cúpula; una alegoría de la Progresión, que sostiene en sus manos una antorcha y una rueda, símbolo del ferrocarril.
En la fachada abundan las esculturas de animales (leones, tigres, monos, pavos reales) que representan tanto a la fauna británica como a la india. En el interior, los techos abovedados, las vidrieras policromadas y las columnas decoradas con motivos florales recuerdan a las grandes estaciones europeas del XIX, pero con un inconfundible toque oriental. No es de extrañar que durante décadas los viajeros quedaran deslumbrados, pues más que una estación de tren, parecía la entrada a un palacio de emperadores.
Patrimonio de la Humanidad y orgullo de Mumbai
En 2004, la UNESCO incluyó la estación en la lista de Patrimonio Mundial, destacando su valor como ejemplo sobresaliente del eclecticismo arquitectónico de la época colonial. Desde entonces, ha sido restaurada en varias fases para garantizar su conservación, ya que el clima húmedo y la contaminación de Mumbai amenazan continuamente su piedra y sus esculturas.
La estación es hoy sede de la Central Railway, una de las mayores divisiones ferroviarias de la India, y sigue cumpliendo la función para la que fue diseñada; ser el gran corazón del transporte ferroviario del oeste del país.
Una estación viva
A diferencia de muchos monumentos históricos, la estación de Victoria Terminus no es un museo, es un organismo vivo. Más de 1.000 trenes entran y salen cada día, y se calcula que unos 3 millones de pasajeros la atraviesan en jornadas laborables. Es un espectáculo en sí mismo ver cómo las multitudes se organizan (o se desorganizan) en sus andenes, entre vendedores ambulantes, viajeros con maletas y estudiantes que la cruzan a diario para ir a clase.
Esa mezcla de monumento histórico y bullicio contemporáneo es lo que la hace única, pues en ningún otro lugar del mundo se puede ver un Patrimonio de la Humanidad funcionando a pleno rendimiento como eje del transporte moderno.
Un escenario de cine y cultura popular
La belleza de la estación no ha pasado desapercibida en la cultura popular. Ha aparecido en múltiples documentales y películas de Bollywood, y alcanzó fama internacional gracias a la película Slumdog Millionaire (2008), donde una de las escenas más recordadas es un número musical rodado en sus andenes. Además, cada 26 de enero, con motivo del Día de la República, el edificio se ilumina con luces tricolores en honor a la bandera india, convirtiéndose en uno de los símbolos visuales más poderosos de Mumbai.
Un icono que late cada día
La Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus no es solo la estación de tren más bonita del mundo, es es también un ejemplo de cómo la arquitectura puede contar la historia de un país. Su estilo mezcla de Oriente y Occidente refleja el pasado colonial, su reconocimiento por la UNESCO la consagra como monumento universal y su uso cotidiano como estación recuerda que no se trata de una reliquia, sino de un espacio vivo.
Así, entre los rugidos de los trenes y las prisas de los pasajeros, esta estación sigue siendo lo que siempre fue; un palacio del pueblo, abierto a todos, y la mejor carta de presentación de Mumbai para el mundo.
