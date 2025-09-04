Así es el megatrén submarino que Elon Musk quiere construir: de Londres a Nueva York en menos de una hora

Ingenieros y geólogos coinciden en que la idea es teóricamente posible, pero extremadamente difícil. Además de los retos técnicos, están los financieros y los políticos, pues coordinar a países a ambos lados del Atlántico y convencer a inversores de arriesgar sumas astronómicas no parece sencillo. Elon Musk, no obstante, ya ha demostrado que sus ideas “imposibles” pueden convertirse en realidad. Hace años parecía impensable enviar cohetes reutilizables al espacio o popularizar los coches eléctricos, y hoy lo son. Su proyecto de megatrén submarino podría tardar décadas, pero al menos abre un debate sobre el futuro del transporte global.