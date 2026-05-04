Ian Dunbar, etólogo y veterinario pionero, sobre viajar con mascotas: “Un solo viaje traumático en la bodega de un avión puede destruir años de socialización positiva en cuestión de horas; es a menudo irreversible”
Durante años, los expertos han observado las consecuencias de viajar con mascotas en aviones, una experiencia en la que, la mayoría de ellos coinciden: es traumática para el animal.
Hacer un viaje que implique embarcar en un avión no es cualquier decisión si tienes mascotas. Hasta el momento, no se ha normalizado en las aerolíneas que tu perro pueda viajar contigo en el avión, así sea en los pies dentro de un transportín o en un asiento de al lado reservado (y pagado como suplemento) para ello. Como bien sabemos, las mascotas suelen viajar en la bodega del avión: solos, dentro de sus transportines y totalmente desubicados en la experiencia. Muchos de ellos, arrastran secuelas de estos viajes...
Es cierto que viajar con mascotas se ha convertido en una práctica cada vez más habitual, impulsada por un cambio cultural que entiende a los animales como parte de la familia. Sin embargo, esta tendencia también ha abierto un debate importante sobre las condiciones en las que esos desplazamientos se producen, especialmente cuando implican trayectos largos en avión. En este contexto, la voz de expertos en comportamiento animal como Ian Dunbar resulta clave para entender qué está realmente en juego.
Los expertos analizan el comportamiento de las mascotas durante los viajes
Veterinario de formación y etólogo por vocación, su trayectoria académica (desde el Royal Veterinary College hasta la Universidad de California en Berkeley) sentó las bases de una nueva forma de entender la relación entre perros y humanos. Durante años investigó aspectos clave como la comunicación olfativa, la jerarquía social y la agresividad, campos que posteriormente trasladaría al terreno práctico del adiestramiento.
Viajar en avión con tu mascota: qué consecuencias puede tener en su comportamiento
Durante años, el experto ha insistido en la importancia de la socialización temprana en perros y en cómo las experiencias positivas moldean su carácter, su confianza y su capacidad de adaptación al entorno. Pero también ha advertido del impacto que pueden tener las vivencias negativas intensas. Un entorno desconocido, ruidos extremos, separación prolongada de sus dueños y falta de control son factores que pueden generar en el animal una respuesta de estrés difícil de gestionar.
La bodega de un avión, aunque regulada y segura desde el punto de vista técnico, puede convertirse en un espacio altamente estresante para algunos animales. No todos reaccionan igual: mientras algunos toleran el viaje sin consecuencias aparentes, otros pueden desarrollar miedo, ansiedad o cambios de comportamiento que se prolongan en el tiempo. Este tipo de experiencias, especialmente si no han sido preparadas previamente, pueden romper ese equilibrio emocional construido durante años.
"Un solo viaje traumático en la bodega de un avión puede destruir años de socialización positiva en cuestión de horas; el daño emocional es a menudo irreversible", ha comentado el etólogo. Más allá de la logística, el debate pone sobre la mesa una cuestión de fondo: hasta qué punto adaptamos nuestros planes a las necesidades reales de los animales. Viajar no es una experiencia neutra para ellos, y entender sus límites es fundamental para evitar situaciones que puedan afectar a su bienestar.
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