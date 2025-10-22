La forma de viaje del futuro será el 'metro europeo': más de 22.000 kilómetros de línea que conectará 39 ciudades diferentes en apenas unas horas
Se trata de un proyecto propuesto por una empresa danesa que pretende ser un medio de transporte más en unos años.
No podemos negar que todos hemos soñado alguna vez con tener el poder de teletransportarnos. Aunque todavía es algo que queda un poco lejos, la movilidad está avanzando cada vez más para ofrecer comunicaciones más rápidas y prácticas. No podemos hablar de teletransporte aún, pero sí de un cambio de paradigmas en los medios de transporte entre ciudades europeas.
La Unión Europea se plantea eliminar los motores tradicionales para el año 2035, con el objetivo de huir de los motores de combustión que llenan el aire de CO2. En esta misma línea, busca potenciar los trenes de alta velocidad como una alternativa fiable, eficiente y sostenible frente a otros medios como el avión. En España tenemos el AVE, pero, ¿y en el resto del continente?
Hasta ahora es posible viajar entre diferentes destinos europeos en tren, pero no es demasiado rentable teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, se tarda muchísimo menos de la mitad en avión. Como ejemplo podríamos poner la conexión Madrid-París. El vuelo tiene una duración de dos horas, mientras que el tren tarda entre diez y doce. Por eso ha surgido un plan para crear el 'metro europeo'.
El 'metro europeo', una realidad cada vez más cerca
Aunque suene a ficción, se trata de un proyecto a nivel continental que pretende unir 39 ciudades de una forma ágil, cómoda y, por supuesto, sostenible. El grupo que lo ha promovido es Starline, una compañía danesa conocida por sus propuestas innovadoras en cuanto a planificación urbana y movilidad se refiere. Se ha puesto en marcha y ya está diseñando trenes que podrán alcanzar los 400 kilómetros por hora.
El interior de los vagones contará con espacios para familias, asientos muy cómodos pensados para trayectos largos e incluso zonas de trabajo. Por otro lado, plantean que las estaciones de estos metros se encuentren en los centros de las ciudades que formen parte de la red, y que puedan estar conectadas con otros medios de transporte para facilitar los traslados de manera más rápida y sin ningún tipo de complicación.
En total, cubrirá 22.000 kilómetros de norte a sur y de este a oeste, de Lisboa a Varsovia y de Oslo a Roma. Todas las vías se han diseñado para que no haya tramos con curvas muy cerradas ni pendientes demasiado pronunciadas, para que así se puedan mantener esos 400 kilómetros por hora durante todo el trayecto, sin necesidad de disminuir la velocidad en algunos puntos.
Llevando la comodidad y la sostenibilidad por bandera
Además, Starline quiere una electrificación absoluta e implementar el uso de energías renovables, por lo que las emisiones de CO2 serán muchísimo menores que las de los vuelos de corta distancia e incluso las de los vehículos personales. Según las estimaciones de la empresa, se espera que se evite la emisión de millones de toneladas de CO2 durante la primera década de funcionamiento, así como también pretende reducir la congestión vial y aeroportuaria.
Más allá de transportar viajeros y hacer que el viaje sea una experiencia sin interrupciones y cómoda, las estaciones también quieren ser centros logísticos para facilitar el flujo de mercancías por todo Europa. De esta manera, las pymes tendrán mucho más fácil su participación en el mercado único. Ahora solo queda lo más complicado: que los países se pongan de acuerdo, que se implemente una inversión europea y décadas de planificación y trabajo.
