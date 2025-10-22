La forma de viaje del futuro será el 'metro europeo': más de 22.000 kilómetros de línea que conectará 39 ciudades diferentes en apenas unas horas

Más allá de transportar viajeros y hacer que el viaje sea una experiencia sin interrupciones y cómoda, las estaciones también quieren ser centros logísticos para facilitar el flujo de mercancías por todo Europa. De esta manera, las pymes tendrán mucho más fácil su participación en el mercado único. Ahora solo queda lo más complicado: que los países se pongan de acuerdo, que se implemente una inversión europea y décadas de planificación y trabajo.