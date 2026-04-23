Los expertos coinciden: el crucero más espectacular de 2026 no cruza el océano sino el río más largo de Europa, entre castillos de cuento, ciudades imperiales y un extenso Patrimonio de la Unesco

Si nunca has hecho un viaje en crucero, no sabes lo que te estás perdiendo. Surcar olas en medio del océano a bordo de un gran buque naviero en el que (si pudieras) te quedarías a vivir para intentar disfrutar de todos los planes que se ofrecen a bordo (porque siempre son infinitos).

Pero no es el caso. El crucero del que hablamos hoy no tiene casi nada que ver con los que ofrecen las grandes navieras oceánicas, esos barcos de varias (muchas) plantas de altura y miles de habitaciones, tan grandes que parecen ciudades (en el mejor de los casos).

Yan Carlos Toledo

Por las aguas del segundo río más largo de Europa

Si hay algo que pone de acuerdo a la mayoría de los expertos cruceristas es que las mejores rutas son las que ofrecen los cruceros fluviales. Más exclusivas, más reducidas y manejables. Y uno de los más bonitos y espectaculares para hacer este año recorre un río que también es especial: el Danubio que, para quien no lo sepa, se trata del segundo río más largo de Europa, solo por detrás del Volga.

El Danubio es el segundo río más largo de Europa, y pasa por ciudades tan preciosas como Budapest. / Istock / Danilovich Andrey

El Danubio nace en la Selva Negra, en el corazón de Alemania, y su cauce fluye por el sureste de Europa hasta desembocar en el Mar Negro. Por el camino, pasa por importantes ciudades del antiguo imperio otomano, siendo Viena y Budapest dos de las más impresionantes por su rico y fastuoso patrimonio.

Rumbo a las ciudades más bonitas de Europa

Hay varios trayectos posibles para realizar en aguas del Danubio, pero el que recorre las ciudades imperiales es más que recomendable. Parte desde Alemania, y durante ocho días recorre cuatro ciudades del interior de Europa: Austria, Hungría y Eslovaquia.

Vistas del precioso puerto de Passau, en Alemania. / Istock

El embarque se produce en el puerto de Passau, un destino alemán situado muy cerca de la frontera entre Austria y la República Checa, y que es conocido como la ciudad de los tres ríos. Continúa por el legendario valle Wachau (es donde está el pueblo de Dürnstein, famoso por su un castillo medieval), rumbo a las sofisticadas Viena, Budapest y Bratislava, las perlas del Danubio.

Y así llegamos a Viena, una de las cunas de la arquitectura imperial y el barroco, con imponentes palacios art Nouveau y edificios historicistas en casi cualquier esquina. Dependiendo del crucero, puede que no dé tiempo a disfrutar de una ópera en alguno de los fastuosos teatros de la ciudad, pero al menos sí que se puede contemplar las vistas desde algún tour panorámico. Merece la pena.

Viena y la imponente catedral de San Esteban. / Istock

Próxima parada: la ciudad termal más impresionante

La siguiente parada es Budapest, capital de Hungría, ciudad termal por excelencia y la indiscutible reina del Danubio con su parlamento a orillas del río presidiendo la escena. Es todo un icono y uno de los emblemas del poderío imperial, sin duda.

Pero no el único: la ópera, el puente de las Cadenas, las termas Széchenyi o el bastión de Pescadores con sus increíbles vistas desde lo alto de la colina son pura magia. Sobre todo al atardecer.

Los paisajes del valle de Wachau. / Istock / Stefan Rotter

A primera hora de la mañana el buque desembarca en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Aquí, el Teatro Nacional, la catedral de San Martín o la impresionante fortaleza que domina la ciudad desde la colina son imprescindibles antes de volver a zarpar para amanecer en Melk al día siguiente, la ciudad austríaca conocida por la abadía benedictina, uno de los monasterios cristianos más famosos del mundo.

La última parada vuelve a ser Passau, el lugar del que zarpó el barco hace siete días. Un paseo por el centro cultural (tiene más de 5000 años de historia), visitando sus galerías de arte y los museos de la ciudad son uno de los mejores broches de oro para este crucero fluvial.