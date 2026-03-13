La estación de tren más bonita de Europa es también la más frecuentada: de estilo neoclásico y con 23 estatuas que representan las ciudades a las que llegaban sus trenes
Fue construida en el siglo XIX y mezcla a la perfección la arquitectura histórica con la época actual.
Los aeropuertos, las estaciones de autobús, las de tren… todas ven pasar cada día a miles de personas que, por una razón u otra, se dirigen a algún lugar. A veces se van por turismo, otras por trabajo y otras por necesidad, pero en esos sitios sus vidas se ven entrelazadas sin que ellos se den cuenta. Esa es la magia de viajar.
Hablando de trenes, muy cerca de España está la estación más frecuentada de Europa y la tercera del mundo con más de 200 millones de pasajeros al año. Se encuentra en la ciudad del amor y la moda, y cuenta con 23 estatuas que representan los destinos con los que tenía conexión en el momento de su construcción.
Una estación llena de estatuas
Hablamos de la Gare du Nord o estación de tren de París Norte, la más importante y con mayor conexión internacional de París, Francia. Fue inaugurada en 1864 y cuenta con un estilo neoclásico diseñado por el arquitecto Jacques-Ignace Hittorff que se puede apreciar gracias a su fachada simétrica con un arco de cristal y columnas, que reflejan la época industrial del siglo XIX.
En la fachada también se encuentran 23 estatuas de diferentes tamaños creadas por varios escultores bajo la dirección de Hittorff, y representan los 23 destinos europeos y franceses a los que llegaba la estación en el momento de su construcción. La más importante y principal está en el centro superior y representa a París, el lugar de origen, mientras que el resto representa a sitios como Londres, Ámsterdam, Berlín o ciudades de Francia, entre otros.
La mezcla perfecta entre historia y actualidad
Si el exterior es impresionante, el interior iguala el nivel. Una vez pongas pie dentro de la estación, será inevitable que te fijes en sus techos altos, espacios amplios y estructura de hierro y vidrio. Tiene varias plantas, y mezcla a la perfección la arquitectura neoclásica del siglo XIX con un ambiente moderno gracias a que ofrece diferentes servicios como restaurantes, tiendas de ropa, de hogar o incluso de cuidado personal.
Un lugar récord
Gare du Nord es uno de los ejes de la movilidad ferroviaria en Europa, y no es sorpresa para nadie que tenga el récord de ser la estación más transitada del continente y la tercera del mundo. Recibe a cientos de miles de personas cada día, tiene más de 40 andenes, conecta con 4 países extranjeros (Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Alemania) y es un punto clave para los viajeros que necesitan hacer transbordo. Además, también tiene servicios de metro y de cercanías con los que ir a sitios como el aeropuerto Charles de Gaulle, Notre-Dame u otros escenarios clave de la capital francesa.
Síguele la pista
Lo último