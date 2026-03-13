La estación de tren más bonita de Europa es también la más frecuentada: de estilo neoclásico y con 23 estatuas que representan las ciudades a las que llegaban sus trenes

Gare du Nord es uno de los ejes de la movilidad ferroviaria en Europa, y no es sorpresa para nadie que tenga el récord de ser la estación más transitada del continente y la tercera del mundo. Recibe a cientos de miles de personas cada día, tiene más de 40 andenes, conecta con 4 países extranjeros (Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Alemania) y es un punto clave para los viajeros que necesitan hacer transbordo. Además, también tiene servicios de metro y de cercanías con los que ir a sitios como el aeropuerto Charles de Gaulle, Notre-Dame u otros escenarios clave de la capital francesa.