La estación de tren más bonita de España es el “Titanic de los Pirineos”: de estilo palacial modernista, es Bien de Interés Cultural, fue clave en la II Guerra Mundial y puedes visitarla en su tren original

Frente a su tamaño, es la estética palaciega de su arquitectura lo que más miradas ha atraído desde que se levantara en 1928. Elegante, neoclásica y con detalles modernistas del momento, la Estación de Canfranc constituye un bellísimo ejemplo de arquitectura industrial de aquella época. No es de extrañar que se la conociera como ‘el Titanic de los Pirineos’ y que esté reconocido como Bien de Interés Cultural.