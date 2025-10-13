Descubre N°8, el SUV coupé eléctrico en el que el diseño viaja contigo
¿Por qué es importante el diseño de un coche? ¿Solo por la belleza de sus formas, o también por cómo facilita tu experiencia al volante y a bordo? En N°8, estilo, confort y rendimiento van de la mano
Nosotros creemos que el verdadero valor del diseño aparece en movimiento: cuando cada curva, cada línea y cada detalle no solo enamoran, sino que simplifican tu viaje. Bajo esa filosofía nace N°8, el gran turismo eléctrico de DS Automobiles que, tanto en su versión Pallas como Étoile, convierte cada trayecto en una experiencia más fácil, más segura, más serena y más confortable. Con una autonomía de hasta 750 km en ciclo combinado WLTP, N°8 está hecho para recorrer distancias largas con menos interrupciones, pero también con estilo y sin estrés, haciendo del diseño y el confort verdaderos compañeros de viaje.
Equilibrio entre estilo y rendimiento
La silueta de N°8, a medio camino entre la elegancia de una berlina y la presencia de un SUV, no solo está pensada para impresionar. Como si fuera una aeronave, sus formas vanguardistas facilitan el paso del aire y mejoran la aerodinámica. En concreto, su carrocería fluida, los tiradores enrasados y una línea del techo que se prolonga hasta el portón trasero, que incorpora un alerón, le permiten alcanzar un coeficiente aerodinámico de 0,24, uno de los más bajos entre los SUV coupé de su categoría. Este cuidado diseño no solo optimiza la eficiencia, sino que también reduce el ruido y aporta una sensación de calma inigualable.
El equilibrio entre estética y funcionalidad se aprecia también en sus llantas, disponibles en medidas de 19 a 21 pulgadas. Las de 19 pulgadas incorporan inserciones aerodinámicas que optimizan la energía y aumentan la autonomía. Las de 20 combinan estabilidad y control, mientras que las forjadas de 21 son más ligeras, con un diseño carenado que reduce la masa no suspendida y suaviza la conducción. Cada tamaño está pensado para aportar eficiencia, seguridad y confort en carretera, reforzando la personalidad de N°8.
Para ver y ser visto
En la oscuridad de la noche, N°8 se reconoce al instante. Frontalmente, la estrella es su innovadora parrilla DS LUMINASCREEN, que cobra vida con haces de luz verticales y, en el caso de la versión ÉTOILE, el emblema de DS retroiluminado.
En lo que se refiere a la parte trasera, N°8 es el primer modelo de la gama DS en adoptar una firma lumínica vertical que, más allá de aportar estilo y personalidad, mejora la visibilidad y la percepción de distancia por parte de otros conductores, aumentando la seguridad en cada desplazamiento nocturno.
Completan la propuesta lumínica de N°8 los faros DS PIXEL LED VISION 3.0, que se adaptan en tiempo real a las condiciones del tráfico, para conseguir la mejor iluminación sin molestar a los demás conductores. También, las luces en forma de V de los laterales -DS LIGHTBLADE- que destacan la presencia del coche en carretera y, al mismo tiempo, mejoran la aerodinámica al reducir el flujo de aire hacia las ruedas.
Orientación a bordo
El interior de N°8 encarna el confort, la serenidad y el lujo a la francesa. Con sus materiales nobles, su iluminación envolvente y sus ambientes cuidadosamente definidos, el diseño sigue viajando contigo. El DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY es un copiloto discreto y muy útil que proyecta los datos esenciales, como la velocidad o los mapas, directamente sobre el campo de visión. Además, la pantalla central de 16 pulgadas integrada en el tablero permite un acceso rápido e intuitivo a las funciones de navegación, climatización o entretenimiento, sin perder el foco en lo importante.
Diseño con propósito
En N°8 todo tiene un porqué, y ese porqué siempre mejora el viaje. Cada línea, cada haz de luz y cada detalle de Nº8 está pensado para acompañarte en el camino: ver y ser visto, fluir sin esfuerzo y orientarte de forma sencilla y segura, disfrutando del paisaje, la conversación, la música… en definitiva, disfrutando del placer de viajar con serenidad.
Síguele la pista
Lo último