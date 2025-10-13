Descubre N°8, el SUV coupé eléctrico en el que el diseño viaja contigo

La silueta de N°8, a medio camino entre la elegancia de una berlina y la presencia de un SUV, no solo está pensada para impresionar. Como si fuera una aeronave, sus formas vanguardistas facilitan el paso del aire y mejoran la aerodinámica. En concreto, su carrocería fluida, los tiradores enrasados y una línea del techo que se prolonga hasta el portón trasero, que incorpora un alerón, le permiten alcanzar un coeficiente aerodinámico de 0,24, uno de los más bajos entre los SUV coupé de su categoría. Este cuidado diseño no solo optimiza la eficiencia, sino que también reduce el ruido y aporta una sensación de calma inigualable.