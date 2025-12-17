Navegar por uno de los lagos más famosos de Europa a bordo de un barco de vapor: la experiencia viajera que querrás tener en 2026

Hay destinos que saben adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su identidad. En el Lago de Lucerna, la experiencia del viaje evoluciona apostando por una navegación más sostenible y por propuestas de alto valor añadido, como Legends of Lake Lucerne, un nuevo producto premium que transforma el clásico paseo en barco en una forma distinta de descubrir uno de los grandes paisajes alpinos de Europa.