Navegar por uno de los lagos más famosos de Europa a bordo de un barco de vapor: la experiencia viajera que querrás tener en 2026
Hay destinos que saben adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su identidad. En el Lago de Lucerna, la experiencia del viaje evoluciona apostando por una navegación más sostenible y por propuestas de alto valor añadido, como Legends of Lake Lucerne, un nuevo producto premium que transforma el clásico paseo en barco en una forma distinta de descubrir uno de los grandes paisajes alpinos de Europa.
El Lago de Lucerna, en el corazón de Suiza, es desde hace más de un siglo uno de los grandes escenarios del viaje europeo. Rodeado de montañas, pueblos históricos y cumbres emblemáticas, este lago alpino ha sabido conservar su esencia mientras redefine la manera de explorarlo gracias a una navegación que apuesta por la excelencia, la innovación y la sostenibilidad.
La Compañía de Navegación del Lago de Lucerna (SGV AG) es la responsable de esta evolución. Heredera de una larga tradición marítima, hoy lidera una nueva forma de descubrir el lago que combina barcos históricos, propuestas gastronómicas de alto nivel y tecnologías pioneras en el transporte sostenible.
¿Por qué el Lago de Lucerna es uno de los grandes viajes en barco de Europa?
Navegar por el Lago de Lucerna no es solo desplazarse de una orilla a otra. Es recorrer un paisaje cambiante donde los fiordos alpinos se abren paso entre montañas, praderas y núcleos históricos que han marcado la historia del país.
La flota de la SGV permite vivir el lago desde múltiples perspectivas, pero hay una que marca un antes y un después: Legends of Lake Lucerne, el primer crucero premium de Suiza, concebido como una experiencia inmersiva que une relato, gastronomía y paisaje en un solo viaje.
A bordo del histórico barco de vapor Gallia, el viajero descubre el lago desde el agua, con vistas continuas y una narrativa que acompaña cada tramo del recorrido, convirtiendo la travesía en una forma distinta de entender el destino.
¿Qué es Legends of Lake Lucerne y por qué es único?
Legends of Lake Lucerne es un crucero de cinco horas que se realiza entre mayo y septiembre, diseñado para quienes buscan algo más que un paseo panorámico. La experiencia incluye un menú de cinco platos elaborados con ingredientes regionales, servicio cuidado y una narración que conecta el paisaje con la historia y la cultura del lago.
El Gallia no solo destaca por su elegancia y su valor patrimonial. Es también el primer barco de pasajeros del mundo que funciona con combustible solar sostenible, desarrollado por Synhelion, un hito que sitúa al Lago de Lucerna en la vanguardia de la movilidad turística responsable.
La propuesta se completa con salidas diurnas y un crucero nocturno, que permite contemplar el lago al atardecer y vivir una atmósfera completamente distinta, más íntima y contemplativa.
¿Cómo apuesta el Lago de Lucerna por una navegación sostenible?
La sostenibilidad es uno de los pilares del presente y el futuro del Lago de Lucerna. El grupo SGV trabaja de forma transversal en la reducción de emisiones, la modernización de su flota y la compensación climática a través de proyectos como MyClimate.
Sus filiales, Tavolago AG, especializada en gastronomía, y Shiptec AG, referente en construcción naval, apuestan por una cocina basada en productos locales y por el desarrollo de barcos energéticamente eficientes, anticipando soluciones como la propulsión por hidrógeno y el uso de combustibles solares.
Este compromiso convierte la navegación por el Lago de Lucerna en una experiencia alineada con los valores actuales del viaje: disfrutar del entorno sin comprometer su futuro.
En definitiva, recorrer el Lago de Lucerna desde el agua es hoy una forma de entender Suiza desde dentro, combinando tradición, innovación y respeto por el paisaje. Una experiencia que demuestra que incluso los grandes clásicos del viaje europeo pueden reinventarse sin perder su esencia, y que navegar puede ser, en sí mismo, el motivo principal del viaje.
