Qué crucero por el Mediterráneo elegir para conseguir las vacaciones de tus sueños entre historia, gastronomía y paisaje
Surcar las luminosas aguas del Mediterráneo para saltar de isla en isla es descubrir pueblos cargados de encanto, una gastronomía exquisita y el legado de las civilizaciones que han forjado sus culturas.
Hay pocas zonas del mundo que concentran tanta historia, belleza y diversidad como el Mediterráneo. Formado por más de 8.000 islas, viajar por esta región -que conecta Europa, África y Asia- es adentrarse en la historia de antiguas civilizaciones, degustar deliciosos platos y perderse por la autenticidad de pueblos blancos.
La mejor forma de llevarse un conocimiento amplio de su territorio es saltando de isla en isla a bordo de un crucero, pero para ello será fundamental elegir el apropiado. Un buen comienzo supondrá alejarse de los grandes barcos impersonales y optar por uno con el que conectar, desde el primer momento, con el destino. Propuestas como las de Celestyal Cruises han redefinido la forma de navegar por el Mediterráneo, con itinerarios de lo más completos, excursiones premiadas y una cálida tripulación de habla hispana, ofreciendo así grandes experiencias inmersivas.
Así es un crucero por el Egeo
Amanecer con la luz del Egeo iluminando islas volcánicas, pueblos blancos y costas escarpadas que dan paso a pequeñas calas o a playas de todos los colores posibles, será un recuerdo memorable.
Celestyal Cruises está especializada en Grecia, por lo que cualquier itinerario por este país será un acierto. De origen griego, la compañía cuenta con propuestas de 3, 4 ó 7 noches para adaptarse a todas las posibilidades de los viajeros. Para ello dispone de barcos de distintos tamaños, permitiendo así que resulte posible acceder a sus grandes tesoros, pero también a puertos menos transitados para descubrir la vida en sus calles, tabernas y mercados.
Así es un crucero entre las civilizaciones de Grecia, Italia, Croacia y Montenegro
Uno de los itinerarios más completos de Celestyal une Grecia con el Adriático y el sur de Italia. Un viaje con el que recorrer siete destinos de 4 países distintos. Partiendo desde el puerto del Pireo, en Atenas, el recorrido alcanzará lugares tan distintos como Cefalonia, Kotor o Bari, trazando un atractivo mapa cultural.
Para disfrutar de Dubrovnik en calma es conveniente permanecer más tiempo en puerto, algo que es posible hacer en este itinerario, el cual incluye toda una noche en el puerto. A continuación, adentrarse en la bahía de Kotor permitirá explorar uno de los paisajes más impactantes del Mediterráneo. En Grecia aguardan islas como Corfú y Cefalonia, más verdes que aquellas que coronan el Egeo.
Así es un crucero de las Jónicas a las Cícladas
Las Islas Jónicas conquistan con su exuberante verdor y aguas turquesas, contrastando con los paisajes más áridos y blancos de las famosas Islas Cícladas. Navegar por el mar Jónico o hacerlo por el Egeo son dos experiencias completamente distintas.
Entre las Cícladas destacan destinos como Rodas, Creta, Mykonos, Santorini o Milos, que en un crucero pueden ser combinados con una atractiva escala en Kusadasi, ciudad de vacaciones ubicada en la costa turca, para visitar las maravillas arqueológicas de Éfeso. En cualquiera de estos lugares se pueden realizar excursiones que combinan enclaves turísticos con joyas menos conocidas para sorprender tanto a amantes de la cultura, como aquellos que buscan deleitarse con un buen plato, llevarse las mejores fotografías o realizar experiencias únicas.
Viajar por el Mediterráneo a bordo de un crucero que prioriza la autenticidad, el tiempo en destino, excursiones premiadas y el trato cercano está garantizado con Celestyal Cruises. Reserva antes del 5 de febrero para viajar entre marzo y diciembre y podrás aprovechar un descuento de hasta el 50% en tu viaje para disfrutar de los iconos del Mediterráneo como nunca antes habías soñado.