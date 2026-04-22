El crucero vuelta al mundo que recorre 36 países en 155 días: la travesía definitiva que incluye las 7 Maravillas del Mundo y experiencias gastronómicas de altísimo nivel
Con la edición de este año ya comenzada, las entradas para 2027 siguen todavía a la venta.
¿Te imaginas hacer un crucero de más de 150 días? Pues es posible, y todo gracias a la compañía Azamara, con la que podrás vivir una experiencia de lujo con la que recorrerás el mundo. Si tienes 5 meses libres y quieres vivir una aventura única, no dudes en comprar tus entradas para el próximo año.
Gracias a esta experiencia podrás conocer lugares que quizás nunca te hubieses imaginado visitar, y todo en menos de medio año. Además, por si recorrer el océano no fuese suficiente, el crucero ofrece varias actividades con las que no aburrirte y restaurantes en los que disfrutar de una cocina deliciosa.
Un viaje para toda la vida
El Crucero Vuelta al Mundo de Azamara es una de esas experiencias que te cambia la vida. Además, afortunadamente se hace todos los años. Aunque es cierto que el itinerario puede sufrir pequeñas modificaciones según la edición, todas coinciden en que ofrece una aventura impresionante. La edición de 2026 ya está en marcha, y recorre 36 países.
Con una duración de 155 días, los viajeros del Crucero Vuelta al Mundo de Azamara se embarcaron el 6 de enero de este año en Miami para vivir la que probablemente será una de las mejores experiencias de su vida. Cuando finalicen el crucero el 11 de junio en Barcelona, podrán presumir de haber conocido lugares como Tailandia, Grecia, México o las 7 Maravillas del Mundo.
Disfruta de la cultura local
Aparte de pasar por todo el mundo, el crucero de Azamara ofrece diferentes actividades a bordo con las que no aburrirse. Sin embargo, la joya de la corona es AzAmazing Evenings, un programa con el que hacer diferentes actividades nocturnas en las ciudades visitadas relacionadas como eventos deportivos, teatros o espectáculos y así sumergirse en la cultura local del destino.
Si también quieres disfrutar de una buena comida, el crucero cuenta con una amplia opción gastronómica con restaurantes de especialidad como Aqualina, experto en cocina italiana, o Prime C, con carne y mariscos de alta calidad. Eso sí, sus reservas se abren 140 días antes del embarque, por lo que recuerda apuntarlo para no perder la oportunidad de degustar sus platos.
Una experiencia de lujo
Como te puedes imaginar, hay una parte negativa, y es que desgraciadamente una experiencia así no se la puede permitir todo el mundo. Como la edición de 2026 ya ha empezado, si quieres subirte al crucero de Azamara te toca esperar al año que viene, que empieza el 5 de enero de 2027 en San Francisco. Eso sí, según la web oficial, la opción más barata cuesta algo más de 50.000 euros.
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