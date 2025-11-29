¿Te duelen los oídos cuando vuelas? Un piloto te da la solución

En una explicación clara y sencilla, el piloto relata que el problema viene de la trompa de Eustaquio, la encargada de comunicar la parte trasera de nuestra nariz con el oído medio. Gracias a ella se puede equilibrar la presión dentro de nuestro oído con la que hay fuera de nuestra cabeza. «Este conducto a veces se obstruye y deja atrapada una burbuja de aire dentro del oído, lo que hace que, conforme descendemos y aumenta la presión exterior, nos duelan los oídos. El aire atrapado es el que va a hacer que en el descenso, por la diferencia de presión, se quede mucho más comprimido; y eso es lo que te causa dolor», cuenta el experto.