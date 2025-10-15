La mejor oportunidad para conocer Luxemburgo: vuelos directos desde Alicante a partir de esta fecha

Quien se acerque hasta Luxemburgo encontrará una capital Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su impresionante ciudad vieja rodeada de fortificaciones. A esto se suma la belleza de los paisajes del valle del Mosela, famoso por sus viñedos, castillos y pueblos medievales. También destacan enclaves como Vianden, con su majestuoso castillo, o Echternach, la ciudad más antigua del país, donde aún se respira un ambiente histórico que transporta al viajero a la Edad Media.