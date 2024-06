Esto es lo que comen los pilotos en pleno vuelo

Casi casi al mismo nivel que las leyendas urbanas nos topamos con una información que llega a los viajeros de forma recurrente y es que parece que todo el mundo tiene claro que piloto y copiloto no suelen tomar la misma comida a bordo. Y aunque la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) no regula este tema de forma específica, sí parece que la mayoría de las compañías aéreas prefieren optar porque sus máximos responsables no ingieran los mismos alimentos.