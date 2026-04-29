Los chefs coinciden: el crucero gastronómico por excelencia navega el Mediterráneo, tiene un obrador a bordo, una carta exclusiva con platos preparados al momento y su puerto base en Barcelona

Un crucero es la máxima expresión de que, en un viaje, no todo es el destino, sino que también importa el trayecto. Cuando el camino se convierte en el viaje en sí mismo, las expectativas cambian y todo se disfruta mucho más. Es uno de los motivos por los que los viajeros eligen adentrarse en el mar y en el océano. Otro de ellos es porque estar en un crucero es como vivir en un hotel de lujo, pero aún mejor. Ahí dentro lo tienes todo, desde piscinas hasta bebida y comida ilimitadas. Es precisamente este último punto el que sobresale en Oceania Cruises.

Grandes chefs han reconocido que es "la mejor cocina en alta mar", y los innumerables premios que ha ganado a lo largo de su historia lo corroboran. "Nuestro programa culinario gourmet comienza con la selección de ingredientes artesanales de primera calidad de todo el mundo", afirman desde la web. Cuentan con cocinas similares a las de los restaurantes con estrellas Michelin y chefs de la talla de Alexis Quaretti, Eric Barale y Jacques Pépin, que crean auténticas obras de arte en los platos.

Redacción Viajar

"La mejor cocina en alta mar"

"Es la mejor cocina en alta mar porque seleccionamos solo los mejores ingredientes y a los chefs más talentosos del mundo. Desde el azafrán de Castilla-La Mancha hasta la harina francesa molida a medida según nuestras especificaciones", aseguran. A bordo del Oceania Cruises se sirven platos exquisitos preparados al momento, con inspiración desde la cocina continental hasta la italiana y los clásicos asadores. Pero lo mejor es que todos los restaurantes se incluyen en el precio del crucero.

También es posible hacer "tours de descubrimiento culinario" para explorar la gastronomía de diferentes puntos del mundo: "Ya sea participando en una demostración de cocina en la villa privada de un maestro chef veneciano o explorando plantaciones tropicales en una isla de la Polinesia Francesa, Oceania Cruises le conecta con la cultura culinaria allá donde vaya". Además, recientemente lanzó la primera academia de pastelería a bordo, 'Floating Pastry Academy', en colaboración con 'The Butter Book'.

Qué crucero elegir para disfrutar del mundo entero a bordo

El Oceania Cruises ofrece una inmensa variedad de recorridos a bordo de sus cruceros, aunque su puerto base en España se ubica en Barcelona. Por Europa se pueden descubrir desde auténticos clásicos como Kotor y Cinque Terre, hasta las soleadas Islas Griegas o los puertos de la Riviera Francesa. Partiendo de Barcelona, algunas de las opciones más atractivas son el que llega hasta Lisboa, el que va hacia Roma navegando el Mediterráneo, el que llega hasta Estocolmo en Suecia o el que conduce hasta Venecia, la ciudad del amor.

El crucero de Oceania Cruises en alta mar / RUTH PETERKIN

Existe la posibilidad de explorar Europa del Norte, con cruceros por el Báltico y Escandinavia, por las islas Británica e Irlanda, por los fiordos nórdicos o por Groenlandia e Islandia. También de hacerlo por Norteamérica, en Alaska y Canadá y Nueva Inglaterra. O por los Trópicos, conociendo el Caribe, Sudamérica o Bermudas. Así como en América Central, pasando por México, el Canal de Panamá y la costa del Pacífico. Aunque también hay espacio para "lo exótico" en India, África, Pacífico sur y Tahití, Medio Oriente, Australia o Asia.

Con Oceania Cruises es posible navegar por los fiordos noruegos / Istock / izhairguns

Tampoco se pueden olvidar los cruceros alrededor del mundo, descubriendo sitios de la Unesco e impactantes maravillas del mundo. El de este 2026 atravesará casi todos los puntos del globo en un viaje de seis semanas por Sudamérica, el Pacífico Sur, Oriente Medio, el Mediterráneo y el Atlántico. Siempre habrá un crucero para ti, esperando al mejor momento para que decidas vivir una experiencia única e inolvidable.