Borja Capponi, especialista en psicología canina, sobre viajar con mascotas: "Es importante no transmitir inquietud al perro si viaja en una bodega de avión. Le puede dar un ataque al corazón"

Borja Capponi, conocido por su trabajo en el programa 'Malas Pulgas', emitido en Cuatro, lleva años defendiendo una visión más realista de la psicología canina. Según explica, no todos los perros nacen iguales: existen predisposiciones genéticas que influyen en su temperamento, del mismo modo que ocurre en los humanos. Aun así, el adiestramiento desde cachorro puede facilitar la vida tanto de la mascota como del propietario, así como en aspectos tales como viajar: qué ocurre si nuestra mascota viaja en la bodega de un avión. ¿Hasta qué punto le podría afectar?

La realidad es que viajar con mascotas ya no es una excepción, sino un episodio cada vez más frecuente. Mudanzas internacionales, vacaciones largas o cambios de vida han hecho que muchas familias opten por incluir a sus animales en trayectos que, en ocasiones, implican vuelos de bastantes horas. Sin embargo, este fenómeno también ha puesto el foco en una cuestión clave: cómo afecta este tipo de experiencias al bienestar emocional y físico de los perros. En este contexto, voces como la de Borja Capponi aportan una perspectiva necesaria.

Adriana Fernández

Cómo afecta a las mascotas viajar en la bodega de un avión

El transporte en bodega, aunque regulado por protocolos de seguridad, sigue generando dudas entre propietarios y expertos. Se trata de un entorno desconocido para el animal, con cambios de temperatura, ruidos intensos y, sobre todo, una separación prolongada de su referente principal. Para un perro, que basa gran parte de su estabilidad en la relación con su guía, esta ruptura momentánea puede resultar difícil de gestionar si no se ha trabajado previamente.

Pues bien, Capponi destaca que los perros son especialmente sensibles al estado emocional de las personas con las que conviven. Nervios, tensión o tristeza pueden ser percibidos por el animal como señales de alerta. En ese sentido, transmitir calma no es solo recomendable, sino esencial para evitar que el perro interprete la situación como una amenaza. Sobre todo si después hay que repetir viaje de regreso o coger un segundo vuelo por cualquier motivo.

"Lo primero es entender el temperamento de cada individuo. Si es un perro muy inseguro le puede afectar más, si es un perro con miedos a los ruidos y todo, pues claramente es evidente que le va a afectar más. Es muy importante que su propietario le transmite la máxima seguridad como si no pasase nada", nos cuenta. "Lo normal es acostumbrar al perro a un transportín desde que es pequeño. Está en su ADN programado durante miles de años que asocie su transportín a su casa, su cueva", asegura.

Las consecuencias de bajar en la bodega del avión para nuestras mascotas / Istock / Chris world

Tips que debes saber si tu mascota viaja en la bodega de un avión

Entre sus consejos más recurrentes se encuentra el de no darle de comer antes del vuelo para así evitar que vomite, ya sea por nervios o por mareo. Mientras tanto, lo más importante es mantener la calma, no transmitir inquietud, como bien hemos señalado anteriormente. "Pueden sufrir un infarto al corazón", desvela, por el estrés causado y el follón de lo que supone viajar en bodega. Aun así, es partidario de dar algún calmante recomendado por su veterinario personal antes del viaje, para hacer el trayecto lo más ameno posible para la mascota. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que ellos "no miden el tiempo y viven el momento" por lo que, la recogida del perro tras el vuelo también es importante de gestionar.

Así es viajar con mascotas en avión, según los expertos / Istock / Anna Okhotska

"Después de un viaje largo, cuando vuelvas a coger al perro, lo mejor es no hacerle mucho caso, no hablarle para que no haya ansiedad, como si no hubiera pasado nada. Aun así, ellos no vuelven con desconfianza, al contrario: están muy nerviosos por volver a verte. Por eso hay que tener cuidado", aconseja. Asimismo, nos cuenta que la opción más efectiva sería darle un poco de agua y un paseo de unos 10 minutos para que se relaje, como si no hubiera pasado nada.

Recuerda: viajar con un perro puede ser una experiencia positiva si se hace con planificación y conocimiento. Pero también puede convertirse en un episodio estresante si se subestiman sus necesidades emocionales. ¡Nunca las dejes pasar por alto!