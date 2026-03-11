El billete más barato cuesta 11.000 euros: así es viajar en el tren más exclusivo que pasa por Córdoba

El diseño no es un simple detalle estético, es el hilo conductor del viaje. El resultado es una experiencia que se apoya tanto en la escenografía como en el itinerario. El billete, además, incluye desayunos, comidas y cenas tanto a bordo como en restaurantes seleccionados en cada ciudad, así como excursiones programadas, entradas a monumentos, espectáculos y un autocar de apoyo que acompaña al tren en todo el recorrido. Incluso los billetes de ida y vuelta en tren regular desde cualquier punto de España hasta el inicio y final del viaje forman parte del paquete.