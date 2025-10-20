Descubre la auténtica experiencia premium con Celebrity Cruises
Hay viajes… y luego está Celebrity Cruises. Una naviera tan diferente que, una vez que te embarques en uno de sus cruceros, descubrirás que no querrás volver a viajar de otra manera. Cada detalle está diseñado para superar tus expectativas y transformar tus vacaciones en una experiencia inolvidable.
Con una flota de 14 barcos galardonados, Celebrity Cruises se ha consolidado como la naviera premium por excelencia. Su diseño innovador, el ambiente cálido y relajado a bordo, y el impecable servicio han sido reconocidos por Forbes Travel Guide, que ha premiado a seis de sus barcos, convirtiéndola en la única naviera con este prestigioso reconocimiento.
Este año, la familia Celebrity crece con la llegada del Celebrity Xcel, que debutará en noviembre de 2025 y navegará por Europa en verano de 2026, con salidas desde Barcelona y Atenas. Este nuevo buque, el quinto de la revolucionaria serie EDGE, promete redefinir una vez más el concepto de crucero.
Pero el Celebrity Xcel no es solo un barco. Es una colección de momentos memorables: el restaurante que nunca olvidarás, la cita nocturna que dura todo el día, el día de piscina que eclipsa todos los demás. Es una nueva forma de explorar el mundo incluso antes de llegar a tu destino, con experiencias únicas que no encontrarás en ningún otro lugar.
Innovación, diseño y experiencias que marcan la diferencia
Diseñado por algunos de los arquitectos y diseñadores de interiores más reconocidos del mundo, el Celebrity Xcel combina vanguardia, sofisticación y confort en cada rincón. Y va más allá, incorporando espacios completamente nuevos que elevan la experiencia a bordo:
The Bazaar
Un espacio dinámico y multisensorial que fusiona festivales, entretenimiento, gastronomía experimental y actividades continuas. Aquí, los huéspedes se sumergen en las tradiciones, sabores y sonidos de los destinos visitados. Además, el restaurante Mosaic ofrece cocina abierta con platos reinventados, experiencias exclusivas como el Chef’s Table y clases prácticas en el Chef’s Studio. Para una opción más informal, Spice sirve bocados inspirados en los puertos visitados, junto al mar y con vistas espectaculares.
Bora – Rooftop Restaurant
Este nuevo restaurante en la azotea transporta a los comensales a la costa mediterránea. De día, brunch vibrante con shakshuka, tostadas de aguacate y croissants con gravlax de salmón. De noche, cenas íntimas bajo las estrellas con mariscos frescos y platos para compartir, todo envuelto en melodías griegas e italianas.
Celebrity Pool Club
Un nuevo estándar para disfrutar junto a la piscina, con servicio personalizado, tumbonas VIP y cabañas privadas. En el último día de navegación por el Caribe, se celebra el Poolest Day Ever℠, una fiesta isleña con música en vivo, espectáculos y juegos acuáticos. Al caer la noche, la energía se eleva con Shine the Night, una celebración con cócteles premium y ambiente festivo.
Attic at The Club
Un espacio para adultos abierto 24/7, con juegos retro, billar, dardos y karaoke. También se puede reservar para eventos privados y actividades en grupo.
Hydra Room℠ y Vitamin D Deck℠
El nuevo santuario de bienestar del spa incluye una piscina con chorros de masaje, tumbonas térmicas y más de 120 tratamientos. El Vitamin D Deck℠ ofrece vistas panorámicas y bebidas saludables, mientras que el Skin Lab permite un análisis personalizado de la piel para una experiencia de belleza interactiva.
Y aún hay más… un secreto que solo descubrirás si te embarcas en el Celebrity Xcel.
Celebrity Cruises: donde el lujo se convierte en recuerdo
Con casi 300 destinos en más de 70 países, Celebrity Cruises ofrece mucho más que vacaciones: brinda la oportunidad de explorar el mundo con el lujo, la atención personalizada y el confort que solo una naviera premium puede ofrecer. La combinación perfecta entre la intimidad de los barcos pequeños y la emoción de los grandes convierte cada travesía en una aventura única.
Embárcate. Descubre. Y nunca vuelvas a viajar igual.
Reserva tu crucero para el verano de 2026 y vive tu experiencia premiun a bordo del Celebrity Xcel con NAUTALIA VIAJES, 7 noches en pensión completa por Grecia, Malta y Turquía desde 1.405 € con tasas y propinas incluidas. Más información en cualquiera de sus 200 oficinas, en la web www.nautaliaviajes.com, o en el teléfono 919 100 811.