Madrid y Barcelona conectadas en menos de tres horas
iryo revoluciona los viajes corporativos y acerca ambas ciudades con hasta 28 frecuencias al día
¿Qué le pides a un viaje de negocios? ¿Puntualidad, rapidez, comodidad y flexibilidad? Ahora el tren conecta Madrid y Barcelona en poco más de dos horas y media, para hacer una escapada o asistir a reuniones, congresos o viajes de empresa que empiezan y terminan en el mismo día.
Con una oferta de hasta 28 frecuencias diarias (14 por sentido) y salidas cada hora, iryo, operador privado de alta velocidad en España, ha convertido la conexión entre ambas ciudades en la ruta de mayor volumen y mejor evolución desde el inicio de operaciones.
Pensando en los viajeros corporativos
La flexibilidad destaca como uno de los aspectos principales en la propuesta de iryo para el viajero corporativo: hasta 196 servicios semanales con salidas desde primera hora. A esto se suman unas tarifas que se adaptan a cada necesidad, así como la opción para el viajero de acceder al Combinado Cercanías gratuito que facilita la conexión directamente con las principales áreas de negocios.
Esta oferta incluye no solo el mayor espacio entre asientos del mercado y mesas de trabajo, también conectividad 5G y WiFi de alta velocidad, enchufes estándar y USB en cada plaza, acceso a prensa digital, revistas y Spotify.
Y para desconectar o reponer fuerzas, es imprescindible acercarse al Bar Haizea, el primer bar de tapas en un tren en Madrid y Barcelona conectadas en menos de tres horas iryo revoluciona los viajes corporativos y acerca ambas ciudades con hasta 28 frecuencias al día. Un lugar ideal para disfrutar sabores locales, pinchos y raciones como ensaladilla rusa, bocadillos hechos al momento y una amplia variedad de vinos durante el viaje.
La elección de millones de viajeros
Gracias a sus dos rutas transversales Sevilla–Barcelona y Málaga–Barcelona, iryo amplía las opciones del viajero de negocios, facilitando asistir a reuniones o congresos en la Ciudad Condal y regresar en el mismo día. Una forma de estar conectado con más destinos estratégicos, disfrutando siempre de la comodidad, flexibilidad y puntualidad que distinguen a la compañía. Además, el operador de alta velocidad impulsa el compromiso con sus clientes a través de un modelo de transporte sostenible que garantiza emisiones 0 en sus trenes, ya que desde 2024 cuenta con la certificación Carbon Neutral.
Estos son algunos de los motivos que han hecho que iryo haya transportado a más de 17 millones de pasajeros, con más de 51.000 servicios y 29 millones de kilómetros recorridos desde su lanzamiento en 2022 y que en la actualidad tenga una cuota del 25% en Alta Velocidad y un índice de satisfacción que no para de crecer.
