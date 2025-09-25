Madrid y Barcelona conectadas en menos de tres horas

Gracias a sus dos rutas transversales Sevilla–Barcelona y Málaga–Barcelona, iryo amplía las opciones del viajero de negocios, facilitando asistir a reuniones o congresos en la Ciudad Condal y regresar en el mismo día. Una forma de estar conectado con más destinos estratégicos, disfrutando siempre de la comodidad, flexibilidad y puntualidad que distinguen a la compañía. Además, el operador de alta velocidad impulsa el compromiso con sus clientes a través de un modelo de transporte sostenible que garantiza emisiones 0 en sus trenes, ya que desde 2024 cuenta con la certificación Carbon Neutral.