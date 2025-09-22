Nº8: Kilómetros que se disfrutan, paradas que se recuerdan

Confort porque, más de allá de sus materiales nobles y detalles de orfebrería, de la cuidada iluminación, de la amplitud tanto en las plazas delanteras como traseras y de sus asientos calefactados, ventilados y con masaje -entre otras funcionalidades premium-, Nº8 presume de sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, capaz de escanear la carretera y adaptar los amortiguadores en tiempo real para suavizar cualquier irregularidad. Además, para mejorar aún más la experiencia a bordo, la marca francesa ha mejorado el aislamiento acústico convirtiendo el interior de Nº8 en un refugio de silencio y tranquilidad. Gracias a esta atmósfera y al sistema de sonido Electra 3D by Focal, con 14 altavoces repartidos por el habitáculo, tanto el conductor como los pasajeros pueden optar por entregarse al placer de la conversación, contemplar el paisaje o dejarse envolver por la música como en un auditorio sin molestos ruidos del exterior.