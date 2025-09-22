Nº8: Kilómetros que se disfrutan, paradas que se recuerdan
A bordo del gran turismo eléctrico de DS cada viaje se convierte en una experiencia: recorrer largas distancias, recargar donde realmente merece la pena y conducir con seguridad, confort y silencio.
Durante años, los trayectos largos a bordo de un vehículo eléctrico estuvieron marcados por una duda constante: “¿llegaré?”. Por suerte, el tiempo ha pasado y la tecnología ha avanzado mucho, especialmente en autonomía, superando la llamada “ansiedad de rango” por quedarse sin batería y ofreciendo modelos como Nº8, de DS Automobiles, que cubren hasta 750 km en ciclo combinado WLTP. El rendimiento de este SUV Coupe Premium eléctrico abre, por tanto, la puerta a recorrer grandes distancias con serenidad. Ya no se trata de aguantar hasta el siguiente kilómetro, sino de elegir tu propio ritmo, parar por placer, no por obligación y disfrutar del trayecto durante horas como si viajaras en primera clase.
La silueta de Nº8, que combina la elegancia de una berlina y la presencia de un SUV, redefine el lujo en movimiento y anticipa la experiencia a bordo. Es un diseño que evoca libertad, confort y seguridad.
Tramos extensos con interrupciones mínimas
Libertad porque su autonomía y la navegación con planificación dinámica de carga permiten optimizar la ruta y minimizar las interrupciones. Olvida las paradas forzosas. En un viaje medio, puede que ni siquiera necesites recargar. Y si lo haces, gracias a la carga rápida -del 20% al 80% en 27 minutos- basta el tiempo de un café o un paseo para recuperar autonomía suficiente y continuar. Cada parada se convierte en oportunidad para visitar un mirador, probar un restaurante local o explorar un pueblo que antes solo quedaba en el mapa. Tú eres dueño del coche y del viaje. Tú eliges.
Confort y silencio
Confort porque, más de allá de sus materiales nobles y detalles de orfebrería, de la cuidada iluminación, de la amplitud tanto en las plazas delanteras como traseras y de sus asientos calefactados, ventilados y con masaje -entre otras funcionalidades premium-, Nº8 presume de sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, capaz de escanear la carretera y adaptar los amortiguadores en tiempo real para suavizar cualquier irregularidad. Además, para mejorar aún más la experiencia a bordo, la marca francesa ha mejorado el aislamiento acústico convirtiendo el interior de Nº8 en un refugio de silencio y tranquilidad. Gracias a esta atmósfera y al sistema de sonido Electra 3D by Focal, con 14 altavoces repartidos por el habitáculo, tanto el conductor como los pasajeros pueden optar por entregarse al placer de la conversación, contemplar el paisaje o dejarse envolver por la música como en un auditorio sin molestos ruidos del exterior.
Tecnología para viajar seguro
Seguridad porque Nº8 incorpora la mejor tecnología, como el sistema de visión nocturna DS NIGHT VISION, que detecta peatones y animales a una distancia de hasta 300 metros en condiciones de baja visibilidad. Pero hay mucho más: conducción semiautónoma DS DRIVE ASSIST 2.0, firma lumínica DS PIXEL VISION capaz de adaptar la iluminación a cualquier entorno o monitorización de atención del conductor DS DRIVER ATTENTION MONITORING. Prestaciones y sistemas de asistencia avanzados que mejoran la seguridad al volante sin renunciar al placer de conducir.
Nº8 no es un coche más. Es independencia, es elegancia, es calma, es precisión y emoción. Es una invitación a vivir el lujo sobre ruedas y descubrir el arte de viajar en eléctrico disfrutando cada kilómetro.
