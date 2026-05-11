Los 10 viajes por carretera más espectaculares del mundo: son los favoritos de los mayores de 65 años

Ruta Transfăgărășan

Rumanía

Considerada por el programa británico Top Gear como “la mejor carretera del mundo para los roadtrippers de pro”. Construida entre 1970 y 1974, la Transfăgărășan atraviesa los Cárpatos meridionales entre túneles, viaductos y curvas de vértigo. Fue concebida como ruta estratégica militar y hoy es un icono para conductores, pero su construcción no fue fácil, ya que se debieron utilizar más de 6.000 toneladas de dinamita para abrir el paso entre las montañas. Su punto más alto, el Lago Bâlea, ofrece vistas sobrecogedoras y una de las fotos más reconocibles del turismo de carretera en Europa. De junio a octubre, el paso permanece abierto. En los alrededores, el castillo de Poenari parece ser una parada obligada porque es la auténtica fortaleza vinculada con Vlad III, inspiración histórica del mito de Drácula. Cena sarmale (rollos de col rellenos) y cocina rumana tradicional, y duerme en alguno de sus chalets alpinos, como el histórico Bâlea Lake Chalet.

Ruta Transfăgărășan, Rumanía / Istock

Ruta de la Seda

Asia Central

En realidad, no se trata de una carretera única, sino de una red de caminos legendarios que durante siglos conectaron China con el Mediterráneo. Hablamos de la Ruta de la Seda, que recorrerás atravesando desiertos, montañas y bazares legendarios, y pensando en la carga histórica que conlleva su tránsito. No en balde el papel, la pólvora y la seda viajaron por estas rutas hacia Occidente. Hoy, muchos tramos ya pueden recorrerse en coche o moto, conectando Samarcanda, Bujará y Kasgar, que siguen deslumbrando con cúpulas turquesa y madrasas monumentales. Lo que la hace especial es su carga simbólica: es la autopista cultural del mundo antiguo. De abril a junio y de septiembre a octubre, el clima es templado. Muchos tramos están a salvo de las actuales vicisitudes geopolíticas. Nuestras paradas durante esta ruta deberían permitirnos alojarnos en un caravanserai restaurado (una posada en Oriente destinada a las antiguas caravanas comerciales de la Ruta de la Seda) y probar el plov uzbeko.

Ruta de la Seda, Asia Central / Istock / Preeyaporn Kaewsaard

Carretera del Stelvio

Italia

Una obra maestra de ingeniería alpina. Con 48 curvas cerradas y 2.757 metros de altitud, el Paso del Stelvio es uno de los recorridos más emocionantes del mundo. Situado en la frontera entre Italia y Suiza, el Stelvio se ha convertido en un lugar de peregrinación para todos los conductores, moteros e incluso ciclistas que se dan cita cada año en este punto de la cordillera montañosa más famosa del mundo. Abierto al tráfico desde 1825, fue construido en solo cinco años, una hazaña para su época, y en la actualidad sigue siendo un desafío para motoristas y ciclistas. Cada mayo, el Giro de Italia convierte este puerto en un templo del ciclismo.

De junio a octubre, el paso permanece abierto. En los alrededores, el Parque Nacional del Stelvio ofrece más rutas escénicas. No te irás de este paraje sin probar la pasta al tartufo o polenta alpina. Para pasar la noche encontrarás refugios de montaña elegantes y hoteles boutique en Bormio.

Carretera del Stelvio, italia / Getty Images / Roberto Moiola / Sysaworld

Ruta de los Trolls (Trollstigen)

Noruega

La Trollstigen, o “Escalera del Troll”, es uno de los ascensos por carretera más espectaculares de Europa. En apenas unos kilómetros, la calzada se retuerce en 11 curvas cerradas mientras asciende entre paredes montañosas y cascadas, incluida la poderosa Stigfossen a pie de carretera deslizándose por la ladera. El paso suele abrir solo entre junio y septiembre debido a la nieve. Desde el moderno mirador superior se contempla una de las panorámicas más impresionantes de Noruega. Una buena experiencia complementaria al coche, la moto o la autocaravana es recorrer el cercano fiordo de Geiranger en barco privado o en kayak entre cascadas. No deberías perdonar la trucha fresca de sus ríos o el cordero noruego en una buena parada gastronómica y, para descansar, elige alguno de los hoteles históricos de la ruta, como el Union Geiranger o los lodges frente al fiordo.

Ruta de los Trolls (Trollstigen) , Noruega / Istock / vovashevchuk

Atlantic Road

Noruega

La Atlantic Road es breve. Debe formar parte de un viaje más grande y completo, pero visitar y recorrer los ocho kilómetros de carretera que parecen flotar sobre el mar será algo que difícilmente volveréis a ver... Conecta islotes entre Molde y Kristiansund a través de puentes curvados que desafían la lógica. Inaugurada en 1989, es una obra maestra de ingeniería y estética. El puente más famoso, Storseisundet, crea una ilusión óptica que lo hace parecer una montaña rusa sobre el mar. Entre mayo y septiembre, el clima es más estable. Si tenéis algo de tiempo extra, cambiad el coche por el barco y salid a la mar en una visita privada para asistir a la pesca del bacalao o hacer safari marino entre islas. Para completar tu recorrido, no hay duda, come o cena salmón salvaje noruego o bacalao fresco de la zona, y duerme en un hotel boutique frente al fiordo o en cabañas costeras en Bud.

Atlantic Road, Noruega / Istock / cookelma

Ring Road

Islandia

La gracia de esta carretera es que transitar por ella te permitirá conocer toda Islandia… o, por lo menos, darle la vuelta, ya que la Ring Road es un anillo de 1.322 kilómetros que rodea todo el país. En su recorrido te toparás con toda su crudeza natural de volcanes, glaciares, campos de lava cubiertos de musgo y cascadas monumentales que se suceden a cada curva. Entre mayo y septiembre las condiciones de conducción son mejores, aunque el invierno regala auroras boreales espectaculares. Atravesar el Parque Nacional Vatnajökull, con el mayor glaciar de Europa, es uno de los momentos culminantes. Entre tanto kilómetro, vale la pena guardarse un rato para explorar una cueva de hielo, como la Cueva de Cristal en Jökulsárlón, o sobrevolar volcanes activos en helicóptero. Como un buen vikingo, al final de la etapa podrás degustar una sopa tradicional de cordero o pescado ártico. Te sugerimos dormir en el Fosshotel Glacier Lagoon.

Ring Road, Islandia / Istock / anyaberkut

Garden Route

Sudáfrica

Una mezcla perfecta de océano, selva y montaña. La Garden Route recorre 300 kilómetros desde Mossel Bay hasta Storms River, atravesando parques naturales y pueblos con mucho encanto. Lo que la distingue es su diversidad paisajística. A lo largo del camino aparecen lagunas, reservas naturales y pequeños pueblos costeros muy auténticos. En este caso, te recomendamos que hagas el parón automovilístico para enrolarte en un barco y avistar ballenas y cetáceos… muy habitual en la zona por ser un enclave de paso para ellas. El clima es agradable todo el año, aunque de noviembre a marzo se vive el verano austral. El Parque Nacional Tsitsikamma es uno de los grandes hitos, con pasarelas suspendidas sobre el océano. Aquí la gastronomía es gourmet: ostras frescas de Knysna con vino sudafricano son un buen ejemplo. Y duerme en resorts panorámicos o lodges frente al Índico, como el Pezula Resort.

Garden Route, Sudáfrica / Istock / holgs

Ruta 40

Argentina

Más de 5.000 kilómetros de pura geografía argentina, desde los glaciares patagónicos hasta los Andes del norte. La Ruta 40 atraviesa 11 provincias, bordea 20 parques nacionales y cruza cuatro regiones climáticas, lo que la convierte en uno de los viajes por carretera más diversos del planeta. Lo que la diferencia es su diversidad: glaciares, desiertos, viñedos y salares en un solo recorrido. Entre octubre y marzo las condiciones son más amables, especialmente en la Patagonia austral, aunque es transitable todo el año. Pocos saben que la Ruta 40 sigue en gran parte el antiguo trazado de caminos indígenas y de arrieros andinos, y esto es algo que te irá impregnando a medida que avanza el viaje… Una experiencia premium es sobrevolar el glaciar Perito Moreno en helicóptero o realizar una cata privada en los viñedos de altura de Mendoza, una región que combina a la perfección descanso y vino. Para una buena cena, un asado criollo, y para dormir, acomódate en lodges de viñedos como los de Casa de Uco.

Ruta 40, Argentina / Istock / Ryan Morris

Great Ocean Road

Australia

Construida en honor a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, la Great Ocean Road recorre 243 kilómetros de costa sur australiana entre Torquay y Allansford. Sus curvas bordean acantilados, selvas y playas de surf. El equilibrio entre mar y bosque es uno de sus aspectos más destacados. El tramo más icónico son los Doce Apóstoles, gigantescas columnas de piedra caliza esculpidas por el océano Austral que emergen sobre las aguas junto a la costa como si de un bosque de piedra se tratara. Pero también es imperdible la vista panorámica de la carretera entre selva costera y acantilados que se puede observar con una parada en Teddy’s Lookout. Entre noviembre y abril los cielos suelen ser más despejados. Si tienes algún ahorro disponible, te recomendamos recorrer la costa en helicóptero al atardecer sobrevolando estas formaciones. En ruta, prueba los fish and chips recién preparados en Apollo Bay y para dormir, elige alguno de los pequeños hoteles boutique frente al mar o ecolodges entre los eucaliptos del litoral.

Pacific Coast Highway (Highway 1) , Estados Unidos / Istock / tobiasjo

Pacific Coast Highway (Highway 1)

Estados Unidos

Seguramente se trate de la carretera más cinematográfica de América y del mundo. Desde San Francisco hasta Los Ángeles, la Pacific Coast Highway serpentea entre acantilados, playas salvajes y pueblos costeros con espíritu bohemio. Inaugurada en 1934, es sinónimo de libertad californiana. El tramo de Big Sur es el más icónico, con el Bixby Bridge suspendido sobre el Pacífico. Entre mayo y octubre el clima es más estable y la niebla matinal suele disiparse pronto. Se trata de una ruta muy emocional, para sentirse bien y alegre en cada kilómetro, por eso te recomendamos que hagas el recorrido en coche descapotable y que te alojes en un lodge de lujo suspendido sobre el océano de los que te encontrarás por el camino, como el Post Ranch Inn o el Treebones Resort (casas en forma de “nido humano” suspendidas sobre el acantilado). Para cenar, la famosa lobster roll en Monterey.