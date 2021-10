Walt Disney World cumple su 50 aniversario con la "Celebración más Mágica del Mundo"

El 1 de octubre de 1971, Walt Disney World Resort abrió por primera vez sus puertas a los visitantes en Florida, Estados Unidos, culminando años dedicados a imaginar, planificar y desarrollar el sueño mágico de Walt Disney. Durante estas cinco décadas, este destino vacacional ha continuado su expansión añadiendo nuevas historias, Personajes y aventuras que disfrutan todos aquellos que cruzan sus puertas. El 1 de octubre de 2021 comenzará "La Celebración más Mágica del Mundo” que conmemorará los 50 años del Resort y a la que todos los visitantes están invitados.

Durante 18 meses, esta celebración ofrecerá nuevas experiencias en los cuatro Parques Temáticos del complejo. El emblemático Castillo de la Cenicienta, en el Parque Magic Kingdom, lucirá banderines de oro, brillantes adornos dorados y otras mejoras, incluyendo un escudo del 50° aniversario que otorgará una cálida bienvenida a todos los visitantes que se unan a la celebración. También una brillante EARidiscencia aparece como por arte de magia en todos lados, desde en los Parques hasta en los Hoteles Disney, en el transporte o en los productos.

El 1 de octubre la apertura de la nueva atracción de Walt Disney World, Remy’s Ratatouille Adventure, sumergirá a los visitantes en el apetitoso mundo de la película ganadora del Oscar de Disney y Pixar –Ratatouille. En esta atracción familiar, los visitantes se verán reducidos al tamaño del Chef Remy y correrán a través del famoso restaurante Gusteau. Remy’s Ratatouille Adventure está situado en el World Showcase dentro del pabellón de Francia, donde lo real se convierte en fantasía en un París reimaginado e inspirado en la película.

También, el 1 de octubre y como parte de esta expansión, debutará el nuevo y delicioso restaurante La Crêperie de Paris que ofrecerá tanto servicio rápido como servicio de mesa. El menú contará con deliciosas crepes, sabrosas galletas y auténtica sidra francesa. La atracción, el restaurante y la expansión del pabellón son parte de la transformación histórica de EPCOT que trae una amplia gama de nuevas experiencias al parque.

Un Nuevo espectáculo nocturno reimagina la música Disney

"Harmonious", uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un Parque Disney, se estrena el 1 de octubre en EPCOT. Este nuevo espectáculo reúne a la totalidad del planeta en World Showcase Lagoon en una celebración de la música Disney que inspirará a personas de todo el mundo. El show es un gran y poderoso tributo al poder unificador de la historia y la música, que incorpora pirotecnia, fuentes móviles coreografiadas, iluminación y paneles LED. "Harmonious" presenta nuevas interpretaciones de las canciones clásicas de Disney en más de una docena de idiomas. Las canciones han sido interpretadas por 240 artistas de todo el mundo, incluidos Luis Fonsi, Joy, Danny Gokey y el Coro Juvenil Ndlovu.

‘Disney Enchantment’ Lights Up Nights at Magic Kingdom Park

Junto con el estreno de "Harmonious" el 1 de octubre, otro nuevo espectáculo nocturno, "Disney Enchantment", en el Parque Magic Kingdom verá la luz con motivo de "La Celebración más Mágica del Mundo". Este nuevo show transportará a los visitantes en un viaje lleno de aventura, maravilla y empoderamiento. Inspirando a todos a creer en la magia, "Disney Enchantment" cuenta con impresionantes fuegos artificiales, música, una excepcional iluminación y, por primera vez, efectos de proyección inmersivos que se extienden desde el Castillo de La Cenicienta hasta Main Street, U.S.A. La conmovedora banda sonora del programa está representada por una emotiva canción original, "You Are the Magic", escrita e interpretada por el ganador múltiple del premio GRAMMY® Philip Lawrence, quien comenzó su carrera

‘Disney Kite Tails’ vuelan en el Parque Temático Disney’s Animal Kingdom

Un nuevo entretenimiento diurno tendrá lugar en el Parque Disney's Animal Kingdom, con "Disney KiteTails" que cobrará vida varias veces al día, a partir del 1 de octubre, en el Discovery River Theatre. Increíbles artistas harán volar cometas de todas las formas y tamaños, mientras que en el agua elaboran cometas tridimensionales, algunas de hasta 9 metros de largo, que representarán personajes Disney como Simba, Zazú,Baloo o el Rey Louie. Estas coloridas creaciones bailarán por el cielo al ritmo de las canciones favoritas de Disney en una experiencia estimulante y vibrante para toda la familia.

Drawn to Life, presentado por el Cirque du Soleil

Drawn to Life, el nuevo espectáculo familiar que llega a Disney Springs, es una colaboración creativa original entre Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering. Se estrenará el 18 de noviembre de 2021 durante “La Celebración más Mágica del Mundo” y se trata de un viaje acrobático en vivo que cuenta la historia de Julie, una niña que descubre un regalo inesperado que le dejó su padre, una animación sin terminar. Mientras se sumerge en el mundo interior de la animación guiada por un lápiz sorprendente, Julie se embarca en una búsqueda inspiradora llena de sus recuerdos de la infancia de Disney, que cobran vida a través del diseño innovador del Cirque du Soleil y sus deslumbrantes actuaciones. Las entradas estarán disponibles en cirquedusoleil.com/drawntolife

El Restaurante Space 220 en EPCOT: The ‘Height of Dining’

Como parte de la expansión de Mission: SPACE en EPCOT, el nuevo restaurante Space 220 es una experiencia gastronómica que transporta al visitante a una estación espacial y que incluye vistas diurnas y nocturnas de la Tierra desde 220 millas sobre la superficie del planeta. Los visitantes suben a un ascensor espacial para un viaje simulado a la Estación Espacial Centauri, donde experimentan The " Height of Dining ".