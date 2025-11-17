Vuelve el mercadillo navideño más esperado de Madrid con nuevas casetas, foodtrucks y actividades: fecha y hora para acudir antes que nadie

Eso sí, el mercadillo cuenta con horarios especiales algunos días de las fiestas. El 23 y 30 de noviembre tanto casetas como restauración abren de 12:00 a 22:00 horas. Sin embargo, el 24 y 31 de diciembre cerrarán sus puertas a las 17:00. El 5 de enero mantienen su horario habitual, con cierre a las 22:00 y, durante el 25 de diciembre y el 1 de enero, el recinto permanecerá cerrado.