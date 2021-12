Una vuelta al mundo con las fotos de Steve McCurry

De Afganistán a la India, del Sudeste Asiático a África, de Cuba a Estados Unidos, de Brasil a Italia. Un recorrido por paisajes apasionantes con el elemento humano como telón de fondo. Un viaje por los cinco continentes dentro de una sola sala. Así es ICONS, la exposición que ha llevado a Madrid las imágenes más icónicas del famoso fotoperiodista Steve McCurry.

Más de cien fotografías de gran formato conforman esta muestra que podrá contemplarse hasta el 13 de febrero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Fotos dramáticas o poéticas, bucólicas o desgarradoras, pero siempre con una mirada que encierra un complejo mundo de emociones.

“Algo inusual y único”

“El trabajo que se puede ver en la exposición se remonta a hace 30 años y refleja mis viajes por distintas partes del planeta. La mayoría de las personas que se ven en los retratos son gente que me he encontrado en la calle, que me llamaban la atención por su aspecto o presencia”, comentó el propio Steve McCurry durante la presentación de esta muestra que ha sido comisariada por Biba Giacchetti y que supone una inmersión en el universo de uno de los fotógrafos contemporáneos más consagrados del mundo.

Son fotos que profundizan en los devastadores estragos de la guerra, en las poblaciones olvidadas, en la desolación de las infancias robadas. Imágenes que congelan el tiempo para revelan matices inexplorados. “Si observas, incluso en el lugar más conocido y popular del mundo, algo inusual y único sucederá”, dice a propósito de sus imágenes el cuatro veces ganador del primer premio del concurso World Press Photo, condecorado también con la Medalla de Oro Robert Capa.

De Afganistán al 11-S

ICONS, concebida como una de las retrospectivas más completas de su carrera, exhibe, entre otros muchos temas, el trabajo de Steve McCurry en Afganistán, de cuya guerra logró poner el rostro humano sorteando el cierre que se había impuesto a los periodistas occidentales. Es así como retrata a una tierra marcada por profundas divisiones tribales, étnicas y religiosas, comúnmente azotada por la desgracia, pero al mismo tiempo hermosa y con una inusitada humanidad.

Más allá de los conflictos varios, la muestra también conduce, a través de sus asombrosas imágenes, a culturas en peligros de extinción, a tradiciones ancladas en el pasado, a guiños a las sociedades contemporáneas.

Por el objetivo de McCurry has desfilado acontecimientos tan relevantes como los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos que cambiaron el curso de la historia. “Fue apocalíptico”, cuenta el fotógrafo en uno de los paneles de la exposición. “Vi la destrucción, la pérdida de vidas y el heroísmo de los que ayudaban”.

La niña de los ojos verdes

Pero entre todas las imágenes de ICONS ocupa un lugar privilegiado la que tal vez sea la más legendaria: la del retrato que realizó a la niña afgana Sharbat Gula en 1984 y que fue portada de la revista National Geographic un año más tarde. “Supe que era un retrato importante por la profundidad de sus ojos. Contaba la tristeza del pueblo afgano y las condiciones en las que se vieron obligados a vivir en las tiendas de campaña de estos campos de refugiados”, reflexiona el propio McCurry, para quien “los rostros tienen la capacidad de contar una historia”.

La visita se enriquece con algunos vídeos sobre sus viajes que revelan algunas de las claves de su vida como fotógrafo y explican cómo se captaron las imágenes y quiénes son las personas retratadas en ellas. Una manera de descubrir su personalísima mirada que conecta al espectador con las más profundas emociones ante el sufrimiento, la alegría y el asombro humano.