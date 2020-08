Vuelos sobre la Antártida sin tocar el suelo: un espectáculo natural a vista de pájaro

La Antártida es uno de esos lugares a los que siempre soñamos con viajar, tan enigmática como llamativa este gran macizo de hielo es más grande que Europa y casi el doble que Australia.

Pero no es lo único que nos sorprende… aquí, en este desierto frío es donde se ha registrado la temperatura más baja jamás registrada (como era de esperar) con los termómetros marcando -89,6º C. Y no nos extraña porque la capa de hielo promedio aquí tiene un grosor de casi 1,4 kilómetros.

Ahora, ver este espectáculo de la naturaleza es mucho más fácil con Antártida Airlines, que se ha propuesto hacer vuelos privados sobre un continente que se escapa a los límites de nuestra percepción.

¿Cómo vamos a ver la Antártida desde un avión?

Pues es sencillo, este 787 Dreamliner promete ofrecernos las mejores vistas de la vasta naturaleza blanca gracias a unas ventanas más grandes que las de cualquier avión similar, que además volará a una altitud inferior para que podamos disfrutar de este espectáculo mucho más de cerca...

Estos vuelos tienen programadas 19 rutas diferentes para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes, de forma que cuando subamos a este avión la ruta será totalmente diferente a la anterior (aunque no por eso menos espectacular).

Y te preguntarás… ¿Cuánto tiempo sobrevuela la Antártida estos vuelos? Pues nada mas y nada menos que unas 12 horas. Pero no te preocupes… porque además de ver uno de los lugares más indómitos de la tierra te acompañarán con bebidas Premium, comidas espectaculares y, como no, diversas charlas de algunos expedicionarios antárticos.

Exploración con 0 huella de carbono

La importancia de cuidar el planeta con la huella de carbono cero es tan importante como poder disfrutar de uno de los paisajes más espectaculares de nuestro planeta.

Por eso, desde la compañía compensarán las emisiones de carbono de cada vuelo a través de créditos de carbono que contribuyan a proyectos que brinden beneficios positivos para el clima, sociales y económicos.

¿Cuánto cuesta sobrevolar la Antártida?

Ofrecen diferentes tarifas, todo dependiendo de cómo queramos vivir esta experiencia. ¿La más económica? La explorer economy class, que tiene un precio de 1.199 dólares.

A partir de aquí todo lujo es poco, llegando a ser la tarifa más cara (pero más lujosa y con mejores vistas) la bussiness class deluxe, que proporciona los mejores asientos y las mejores vistas de la Antártida por un precio de 7.999 dólares.

¿Te apetece conocer uno de los destinos más vastos de la tierra? Ahora tienes la oportunidad de hacerlo… pero a vista de pájaro.