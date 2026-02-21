Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España

¿Creías que viajar en el tiempo era imposible? Prepárate, porque esta ciudad a pocos minutos de Murcia se sumergió en plena Edad Media con la celebración de su XXVI edición de su emblemático Mercado Medieval. Del viernes, 30 de enero, al domingo, 1 de febrero de 2026, su casco histórico se transformó en un escenario medieval.