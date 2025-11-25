Un viaje inspirador al corazón de la joyería de lujo

A veces, los lugares más inesperados y sorprendentes nos esperan a la vuelta de la esquina. Y un magnífico ejemplo de ello es la nueva boutique de Carrera y Carrera, que ha abierto sus puertas este año en plena milla de oro barcelonesa. Un auténtico templo del lujo en el Paseo de Gracia, 73, uno de los enclaves más prestigiosos y bellos de Barcelona, a pocos pasos de distancia de joyas arquitectónicas como la Casa Batlló, la Pedrera o la Casa Amatller. Ese es el punto de partida de esta extraordinaria experiencia. Porque traspasar el umbral de esta joyería es embarcarse en un apasionante periplo que tiene que ver con el arte de la joyería hecha a mano, con la mejor tradición artesana española, pero también con aquello a lo que aspira cualquier viajero que quiera vivir una experiencia inolvidable y única en la ciudad de Barcelona: descubrimientos emocionantes, momentos excepcionales y recuerdos memorables. Por eso, este es el lugar perfecto para un encuentro que lleva el sello de calidad y exclusividad de Viajar Signature, donde nuestra revista ha querido reunir a un selecto grupo de personalidades influyentes del sector del lujo y el turismo de alta gama de Barcelona. Un encuentro que, tal y como señalaba Josep Palau, director de Viajar, es “una invitación a recorrer el universo de Carrera y Carrera, a vivirlo como un viaje en el que cada una de las colecciones es un destino en el que merece la pena detenerse para conocer el paisaje, la vida natural, la cultura que las inspiró”.