Un viaje inspirador al corazón de la joyería de lujo
Entre los enclaves imprescindibles de Barcelona, abre sus puertas uno de esos paraísos cercanos que merece la pena recomendar a aquellos viajeros sensibles al arte, al lujo y a las experiencias exclusivas. Carrera y Carrera es mucho más que una joyería, es el pasaporte a un mundo espléndido. ¡Lo hemos comprobado!
Viajar tiene algo de mágico. Despierta nuestros sentidos, expande nuestros horizontes mentales, pone a prueba nuestras convicciones, nos inspira. Y de eso precisamente, de inspiración, trata este viaje que nos llevará muy lejos, partiendo desde muy cerca. Porque no siempre hace falta recorrer miles de kilómetros y poner océanos de por medio para experimentar la emoción de los grandes descubrimientos.
A veces, los lugares más inesperados y sorprendentes nos esperan a la vuelta de la esquina. Y un magnífico ejemplo de ello es la nueva boutique de Carrera y Carrera, que ha abierto sus puertas este año en plena milla de oro barcelonesa. Un auténtico templo del lujo en el Paseo de Gracia, 73, uno de los enclaves más prestigiosos y bellos de Barcelona, a pocos pasos de distancia de joyas arquitectónicas como la Casa Batlló, la Pedrera o la Casa Amatller. Ese es el punto de partida de esta extraordinaria experiencia. Porque traspasar el umbral de esta joyería es embarcarse en un apasionante periplo que tiene que ver con el arte de la joyería hecha a mano, con la mejor tradición artesana española, pero también con aquello a lo que aspira cualquier viajero que quiera vivir una experiencia inolvidable y única en la ciudad de Barcelona: descubrimientos emocionantes, momentos excepcionales y recuerdos memorables. Por eso, este es el lugar perfecto para un encuentro que lleva el sello de calidad y exclusividad de Viajar Signature, donde nuestra revista ha querido reunir a un selecto grupo de personalidades influyentes del sector del lujo y el turismo de alta gama de Barcelona. Un encuentro que, tal y como señalaba Josep Palau, director de Viajar, es “una invitación a recorrer el universo de Carrera y Carrera, a vivirlo como un viaje en el que cada una de las colecciones es un destino en el que merece la pena detenerse para conocer el paisaje, la vida natural, la cultura que las inspiró”.
El arte de trabajar el oro y las piedras preciosas
Nos gusta el lujo (¡a quién no!), nos gustan las citas exclusivas y auténticas, las que nos hacen sentir únicos y, sobre todo, -como viajeros apasionados que somos- las que nos emocionan y nos conectan con el arte y con la belleza del planeta. Y todos esos ingredientes que saben apreciar los amantes de los grandes viajes son los mismos que sustentan la filosofía de Carrera y Carrera, una empresa española de joyería artística con 140 años de historia. “Tenemos una profunda conexión con el arte, eso es lo que nos diferencia. Nuestras joyas son pequeñas esculturas trabajadas en estilo realista y con el máximo detalle”, nos cuenta María Pérez, directora de Marketing de la firma.
Del mismo modo que los grandes maestros de la pintura dominaban la técnica del claroscuro, que emplea fuertes contrastes entre luces y sombras para crear volumen, profundidad y realismo en una obra, así trabajan, combinando innovación y tradición, los artesanos de Carrera y Carrera. “Nuestras piezas juegan con el contraste de los metales en acabado brillo o mate, de este modo se crean diferentes puntos de luz para que se puedan apreciar mejor los detalles”, explica María. Esta manera de trabajar las piezas, el uso del bajo relieve y la combinación de acabados brillo/mate, es uno de los sellos de identidad de la marca, lo que da sentido a su calificativo de joyería artística. “Venir aquí es como visitar un museo”, concluye María, que, conocedora de cada detalle y cada historia detrás de cada pieza, nos guía a lo largo y ancho de los 300 m² de la boutique.
Nos enamoramos al instante de la colección Vida, una de nuestras favoritas por su belleza y por todo lo que representa. Inspirada en la grandeza de la vida salvaje, sus anillos, pendientes y collares celebran la majestuosidad y la libertad de los animales en su entorno natural. Cada pieza es una oda a la naturaleza indómita, un reflejo del esplendor que se encuentra en los rincones más vírgenes del planeta, pero también una llamada de atención sobre la situación de algunas especies en peligro de extinción. Sus creaciones captan el carisma del tigre, el vuelo sereno de un pájaro en un cielo despejado, la imponente presencia del elefante en la sabana o el sigiloso caminar del leopardo bajo la luz de la luna. Utilizando el oro como base, cada pieza de la colección se adorna con diamantes blancos,verdes y azules, esmeraldas o nácares para reflejar la diversidad y el esplendor de la vida salvaje.
Apenas un paso más allá, atrapa nuestra mirada el anillo Secret, de la colección Infinito, que rinde tributo al amor en todas sus formas con joyas llenas de significado y simbolismo. Diseños minuciosamente elaborados combinan elegancia con mensajes secretos que susurran historias profundas. Como el anillo Secret, que nos lleva a través de las hiedras talladas en su superficie, hasta el balcón de Verona que fue el escenario del amor entre Romeo y Julieta y que al abrirse revela a los dos enamorados a punto de sellar su amor con un beso. ¡Una obra de arte magnífica!
Del Madrid más bohemio a La Alhambra y la Mezquita de Córdoba
Los artistas de esta casa nos llevan a través de sus obras por los cuatro puntos cardinales del planeta: de la cordillera del Himalaya donde habita el leopardo de las nieves, a las sabanas africanas, los jardines de la India, o las culturas asiáticas que inspiraron la colección Círculos de Fuego en la que los dragones, símbolo de poder y sabiduría, son los protagonistas.
Pero también el inmenso legado artístico y patrimonial de nuestras ciudades ha despertado la creatividad de los joyeros de Carrera y Carrera. El espíritu bohemio y la creatividad del Madrid de finales del siglo XIX inspiró la colección Bohemia; mientras que Palacios del Sur, elaborada en onix y diamantes esconde tras su apariencia minimalista un interior ricamente trabajado: arcos, celosías, arabesccos… Cada pieza captura la esencia de la arquitectura andalusí, evocando la riqueza ornamental de La Alhambra y la Mezquita de Córdoba. Sin olvidar la colección Sol y Sombra, inspirada en el resplandeciente sol de las mañanas españolas, en la luz de los atardeceres y las noches festivas. Estas joyas atrapan la esencia vibrante y emotiva de la cultura española. ¿Acaso hay un recuerdo mejor para llevarse a casa cuando el viaje toca a su fin?
Sabemos que el auténtico lujo son las vivencias, las emociones, los recuerdos inolvidables. Y todo eso nos espera tras las puertas de Carrera y Carrera. Puro espectáculo: pasen y vean.
