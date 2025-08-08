Las tres playas de España que están entre las diez mejores de Europa: tan curiosas que ninguna es como la te la imaginas

Se llega siguiendo la etapa 6 del Camí de Cavalls, conocida por ser la etapa más dura, pero también una de las más espectaculares, de esta ruta histórica que recorre toda la isla por la costa. O por barco, muy habitual verlos fondear durante los meses de verano frente a esta costa de roca salpicada de islotes y protegida por un cinturón de arrecifes.