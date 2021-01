Teatro Vertical: el recinto que garantiza la distancia social

Una nueva forma de garantizar la distancia social en los espectáculos en tiempos de pandemia. Con esta premisa, The Vertical Theatre Group ha diseñado su Vertical Theatre, un teatro vertical adaptado a la nueva realidad.

Lo acaban de presentar al mundo y para su diseño se han aliado con Stufish, la compañía de arquitectos fundada en 1994 por Mark Fisher y especializada en crear grandes escenarios para los grupos más famosos del globo. Suyos fueron los del The Wall Tour de Pink Floyd en 1980 y también los del U2 360º Tour de 2009 de U2, por citar solo dos de ellos. Es decir, saben de espectáculos.

Su Teatro Vertical puede ser utilizado para múltiples eventos, bien como teatro, bien para festivales, como circo, para retransmisiones televisivas… Por supuesto, permite el distanciamiento social y es fácil de recorrer. La estructura es desmontable y se puede transportar a cualquier lugar y, aunque está techada, sus laterales están abiertos para permitir un flujo de aire óptimo y ventilación natural.

En cuanto a los asientos, el espacio está distribuido en palcos independientes que pueden acomodar a grupos de entre cuatro y 12 personas a modo de burbuja social. Cada miembro de la audiencia tiene una vista directa del escenario.

Construido en módulos, el Teatro Vertical tiene capacidad para entre 1.200 y 2.400 personas, dependiendo de las normas de distanciamiento social. Pero también hay reservado un espacio adaptable para cuando las restricciones por la COVID-19 sean cosa del pasado. Y, por supuesto, cuenta con área de restauración.

Su objetivo es garantizar el futuro de los espectáculos en directo. “Creemos en la importancia vital del arte y la cultura y en que son una parte esencial de la experiencia humana, de lo que nos hace ser quienes somos. Y estamos muy emocionados de poder llevar esta nueva e innovadora oferta al mundo del entretenimiento en directo en este momento crucial para el mundo de las artes”, explican los fundadores de The Vertical Theatre Group.

SOCIOS ILUSTRES

Por el momento, la compañía está en conversaciones con posibles socios para hacer realidad este proyecto. Además de Stufish Entertainment Architects, The Vertical Theatre Group cuenta entre sus filas con otros expertos en eventos en vivo, como la productora teatral Katy Lipson (responsable de la gira británica de The Addams Family Musical o del tour por el 50 aniversario del musical Hair en Reino Unido y Europa); la productora de documentales y espectáculos Holly Gilliam (responsable de varios espectáculos de los Monty Python), el director de producción Jake Berry (que ha trabajado con U2, los Rolling Stones, Madonna, AC/DC y realizado la gira del Cirque du Soleil The Immortal Michael Jackson) y el director y fundador del Teatro Digital Robert Delamere.