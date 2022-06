Tabakalera inaugura Vive le Cinéma!, una muestra de creación audiovisual con obras de directores con prestigio internacional

El próximo 9 de julio Tabakalera inaugura en su sala de exposiciones Vive le Cinéma!, una exposición que cuenta con piezas audiovisuales de los cineastas Jia Zhang-ke, Lemohang Jeremiah Mosese, Isaki Lacuesta y Dea Kulumbegashvili. De las cuatro propuestas, obras de nueva producción todas ellas, las de Mosese y Jia Zhang-ke fueron presentadas en el Eye Filmmuseum de Ámsterdam, institución con la que Tabakalera ha colaborado para poner en marcha este proyecto. Por su parte, las de Lacuesta y Kulumbegashvili, ambos ganadores de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián, se muestran por primera vez en el centro situado en San Sebastián.

Lo que une a todas las instalaciones expuestas en Vive le Cinéma! es un redescubrimiento de lo que es el cine y la forma en que la luz y el sonido se extienden más allá de la pantalla. Las nuevas formas de "cine expandido", de mirar, escuchar y experimentar, desempeñan un papel fundamental en las obras de estos cuatro artistas.

Durante la visita, lo estático y bidimensional de la pantalla cinematográfica se transforma en una experiencia tridimensional por la que transita el/la espectador/a. El cine se convierte en un juego de ver y ser visto, de reconocimiento y alienación, de espectador compartido en un espacio compartido.

Vive le Cinéma! estará acompañada por un programa público compuesto principalmente por el VII Seminario Internacional de Cine que se celebrará entre el 4 y 6 de noviembre y una serie de proyecciones en la sala de cine de Tabakalera.

Jia Zhang-ke, director que en 2017 inició el Festival Internacional de Cine de Pingyao y en 2019 fundó el Festival de Literatura de Lüliang, expone Close-Up, una intervención multipantalla basada en la ubicuidad de las cámaras de vigilancia y cómo estas observan, controlan, constriñen y encuadran al tiempo que todo eso dirige nuestra mirada. En ella, cuatro cámaras escanean una intersección con un gran flujo de movimiento mientras que una quinta se centra en un hombre con la mano vendada. Lo que empieza siendo un plano general se convierte en un primer plano que permite que el visitante pueda contar la historia de este individuo.

A partir de la historia del cine, Lemohang Jeremiah Mosese, una de las voces más innovadoras del cine, nos hace reflexionar sobre asuntos como la representación y el significado de las imágenes en Bodies of Negros. I Will Sculpture God, Grim and Benevolent. En esta instalación Mosese nos lleva al universo de 11 hijas negras que cuidan de su madre moribunda y vemos cómo le lavan la cara, el cuerpo, los pies. Sin embargo, cuanto más lavan a su madre, sus acciones van tomando forma de rituales que se convierten en una manera de limpiar sus propias transgresiones. En Bodies of Negros el director vuelve a su tierra natal para celebrar la belleza de los cuerpos femeninos negros desde una perspectiva sensorial en la que el espectador se adentra gracias a las seis pantallas de las que se compone la instalación.

Por su parte, Isaki Lacuesta presenta por primera vez Prohibimos en España, instalación en la que analiza la prohibición en cuanto a la difusión de ideas e imágenes en España desde 1977, año de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, hasta la actualidad. La propuesta de Lacuesta parte de la premisa de que toda sociedad se define a partir de la autoimposición de límites. ¿Qué tenemos prohibido hacer, decir, pensar, transmitir, imaginar? ¿Lo sabemos? ¿Conocemos nuestra jurisprudencia y estamos de acuerdo con ella? En este sentido, esta instalación se plantea como una cartografía de la prohibición y de sus imaginarios porque para Lacuesta no hay mejor forma de entender una sociedad que la de atender a todo lo que se niega a sí misma.

Captives es la propuesta de Dea Kulumbegashvili, ganadora de la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2020 con Beginning. Está diseñada como una instalación audiovisual inmersiva que invita al público a entrar en el espacio profundamente íntimo de un personaje en pantalla. La instalación quiere cuestionar el significado de la representación, la relación entre lo humano y lo no humano, así como la conexión entre estos dos modos de ser. En su esencia, la obra es el estudio del acto de mirar y explora la narrativa subyacente que surge entre el espectador en el espacio físico y la presencia del otro en la pantalla.