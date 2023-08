Starlite para principiantes: experiencia 'edición limitada' en una antigua (y preciosa) cantera

Esta nueva (y preciosa) edición limitada está disponible en sus tres modelos actuales: el IQOS ILUMA PRIME WE, diseñado para los que buscan la máxima exclusividad con material como el cuero; el IQOS ILUMA WE, el gran icono de la marca; y el IQOS ILUMA ONE WE, para los que buscan un dispositivo práctico. Las tres versiones calientan el tabaco sin quemarlo mediante un novedoso sistema de inducción gracias al Smartcore Induction SystemTM.