Lo siento San Sebastián, la mejor ciudad para comer está en la provincia más infravalorada de España: tapas icónicas, baratas y terraceo en un destino que es la combina huerta, mar y montaña

Hablando de la mejor gastronomía de España, hay ciudades que por sí solas son capaces de eclipsar al resto. Su historia, su tradición y su popularidad son capaces de poner de acuerdo incluso a diferentes generaciones. Es lo que sucede con destinos como San Sebastián, un clásico cuando se piensa en una escapada gastronómica por España.

Un destino gastronómico que no es tan conocido como otros, pero sí es mucho más barato y asequible. / Istock

Sin embargo, hay vida más allá de un destino tan conocido y tan caro (lo siento San Sebastián, pero es así). Por eso ponemos rumbo al sur de la península en busca de una ciudad que es un auténtico paraíso de las tapas y los pinchos, una faceta que todavía pocos conocen.

Adriana Fernández

Estamos en la región de Murcia, una comunidad cuya tradición gastronómica se remonta a tiempos de los romanos (fueron ellos quienes introdujeron en la península el arte de las salazones) y de los musulmanes después (el arroz fue uno de los cultivos que trajeron cuando llegaron a la península en el siglo VIII).

Un destino conocido como la huerta de Europa. / Istock

Esos son dos de los ingredientes estrella de esta cocina viajera, con ingredientes que vienen del mar, de la montaña y, sobre todo, de la huerta, porque si de algo puede presumir Murcia, es de vegetales.

A esta ciudad se la conoce como la huerta de Europa, y con razón: el clima suave y árido, junto con la vega fértil del río Segura, es lo que permite un cultivo todo el año, favoreciendo la capacidad exportadora por todo el continente.

La plaza de las Flores es uno de los lugares más emblemáticos para el tapeo en Murcia. / Istock

Cuál es el mejor lugar de Murcia para ir de tapas

La rica gastronomía es uno de los mejores reclamos para ir de tapas por la ciudad de Murcia. Y la plaza de las Flores, su epicentro. Es uno de los lugares más destacados del centro histórico de Murcia, en el corazón del barrio de San Pedro.

Es una plaza bulliciosa y con mucho encanto que está situada muy cerca de la ribera del río y a solo unas calles de la catedral. Y, como decimos, el lugar perfecto para ir de tapeo a la hora del aperitivo, da igual si es a mediodía o a la hora del tardeo, porque es peatonal y siempre está animada.

La catedral, en el centro histórico y corazón del tapeo de la ciudad / Istock

Qué comer en Murcia: imprescindibles

La tapa estrella de los murcianos es la marinera: una tapa de ensaladilla rusa colocada sobre una rosquilla de pan y coronada con una anchoa en salazón. Y aunque es la reina indiscutible del aperitivo murciano, no es el único bocado que hay que probar.

La marinera y el marinero, la tapa más típica de Murcia. / Istock

Los caballitos (langostinos rebozados), el zarangollo (huevos revueltos con calabacín, cebolla y patata) o el pastel de carne murciano (una elaboración de carne y huevo de origen medieval) son tres indiscutibles en las cartas de bares y tabernas de la ciudad.

Pero si hay un plato que sí o sí hay que probar cuando se viaja a Murcia, es el arroz caldero. Una receta de origen marinero, creada allá por el siglo XIX por los pescadores que faenaban en aguas del Mediterráneo, que se prepara en un caldero (de ahí el nombre), combinando un fondo intenso de pescado con el arroz.

El pastel de carne: si vas a Murcia, tienes que probarlo. / Istock / ana del castillo

Y luego está el postre. Además de bares, tabernas y restaurantes, las confiterías son las otras reinas del centro de Murcia, locales de estética clásica en los que se hornean los dulces de toda la vida. Desde cuernos de merengue (un clásico), a suspiros de almendra, tortas de naranja y, cómo no, el paparajote.

Esa hoja de limonero recubierta de una masa frita de harina y huevo, y rematada con azúcar glas y canela es uno de los grandes símbolos de la repostería murciana. No hay café sin paparajote, sobre todo durante las fiestas de primavera. Pero recuerda: la hoja no se come, solo el rebozado.