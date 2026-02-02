Así es el sendero más bonito de Almería: con túneles, puentes colgantes, cascadas y vistas de infarto

Este sendero que es apto para realizar en familia debido a la facilidad de su trayecto es la Ruta de la Hidroeléctrica de Laujar de Andarax, un camino que sigue el recorrido que mantenía el agua hasta llegar a la central hidroeléctrica que abastecía antaño de luz a la zona, y que en la actualidad se ha convertido en un restaurante.