Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)

A apenas 500 metros del inicio del camino viejo de Santo Domingo, también conocido como camino de los Coches, donde comienza la ruta Convento de Las Salesas-Santo Domingo tras y después de dejar atrás las ruinas del cortijo de la Viñuela, cruzamos el arroyo de la Palomera junto a una higuera de gran porte, uno de esos detalles que adornan el camino.