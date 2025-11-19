El santuario más impresionante del siglo XX se encuentra en España: con una fachada cubierta de pinchos que fue prohibida por la Comisión Pontificia de Arte

Esto se supone que es porque no representan a los doce apóstoles del Evangelio, sino a todos los seres humanos. Lo que se buscó con los huecos en su pecho fue que al entrar al santuario y verlos podamos “introducir nuestro alma en ellos”, es decir, verles de tú a tú. No como algo superior sino como una representación de los humanos.