El Salto Ángel de Galicia: la espectacular ruta hasta una cascada de 54 metros

Como bien saben quienes visitan y habitan el norte de España, Galicia es todo un paraíso para quienes les gusta descubrir bosques, miradores increíbles y cascadas. La ventaja de un lugar con una lista de opciones que parece no acabarse nunca, es que quienes buscan tranquilidad y adoran las rutas de senderismo no tienen por qué escoger los sitios más visitados para quedar maravillado con lo que ofrece la comunidad.