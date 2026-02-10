La ruta que te lleva por la zona volcánica mejor conservada de España: más de 40 volcanes y coladas de lava en un paisaje que debes ver una vez en la vida

Es el momento de ponerse en marcha hacia el fin de la ruta. En el camino verás La Fageda d’en Jordà, un bosque de hayas que parece sacado de Marte, ya que cuenta con coladas de lava petrificada que le dan un ambiente rojizo al camino y lo convierten en una de las zonas más especiales de España. Si te gustan la naturaleza y los paisajes únicos, debes hacer esta ruta al menos una vez en la vida.