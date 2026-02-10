La ruta que te lleva por la zona volcánica mejor conservada de España: más de 40 volcanes y coladas de lava en un paisaje que debes ver una vez en la vida
Tiene una de las ermitas más especiales del mundo y un bosque que parece sacado de Marte.
Si te gusta el senderismo, seguramente ya sepas que España es uno de los mejores países del mundo para realizarlo. Gracias a su variedad paisajística de montañas, costas e incluso desiertos, tiene infinitas rutas perfectas para cualquier tipo de persona, tengas el nivel o preferencia que sea. Sin embargo, una de las más impresionantes del país no pasa por ninguno de estos sitios, sino por un parque natural con más de 40 volcanes.
Es una de las zonas volcánicas mejor conservadas de España y cuenta con un paisaje de lava que debes ver antes de morir. Eso sí, puedes estar tranquilo, está petrificada. Los volcanes llevan inactivos más de 10.000 años. Aunque hay infinidad de rutas para hacer por la zona, te traemos la que, desde nuestro punto de vista, es la más completa.
Un camino pasado por fuego
Hablamos del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, situado en la provincia de Girona, Cataluña. Aunque tiene más de 20 senderos de todos los niveles, nuestra recomendación de hoy tiene una dificultad estándar, por lo que es perfecta para hacerla en familia. Es un circuito circular de más o menos 12 kilómetros y, en circunstancias normales, se recorre en aproximadamente 4 horas.
Se conoce como el Itinerario 1 y empieza en La Fageda d’en Jordà, desde donde debes dirigirte al Croscat, el volcán estromboliano más joven de la zona con más de 150 metros de altura. Para verlo hay que salirse un poco del camino y coger el itinerario 15, donde tendrás que andar durante 40 minutos aproximadamente.
¿Una ermita en un volcán?
Tras este pequeño desvío, toca volver a la ruta. Es hora de dirigirse al siguiente volcán, el de Santa Margarida, el cual además es muy especial ya que en el fondo de su cráter se encuentra la ermita de Santa Margarida de Sacot, construida en el siglo XII y reconstruida en 1865 tras unos terremotos que hubo en el siglo XV. Además, este punto marca la mitad de la ruta.
Un bosque sacado de Marte
Es el momento de ponerse en marcha hacia el fin de la ruta. En el camino verás La Fageda d’en Jordà, un bosque de hayas que parece sacado de Marte, ya que cuenta con coladas de lava petrificada que le dan un ambiente rojizo al camino y lo convierten en una de las zonas más especiales de España. Si te gustan la naturaleza y los paisajes únicos, debes hacer esta ruta al menos una vez en la vida.
Síguele la pista
Lo último