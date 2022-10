Una ruta diferente por Sevilla: ¡sigue los naranjos!

Cosas que solo se pueden hacer en Sevilla

Capillitas, sí, y también hipsters

Se está celebrando el Año Jubilar de la Esperanza Macarena (www.macarenajubilar.es). La virgen que se reparte con la Esperanza de Triana el fervor de los capillitas sevillanos (dicho de forma gruesa: los hinchas a muerte de esas deidades, pertenezcan ellos o no a las respectivas cofradías). El actual templo de la Macarena, acabado en 1949 y ascendido al rango de Basílica en 1966, preside y da carácter a todo el barrio. El salón de dicho barrio es la Plaza de la Encarnación. Allí se encuentra la última novedad sevillana: el llamado Metropol Parasol (Las Setas, para entendernos, chiquillo). Las Setas es la mayor estructura de madera del mundo (sin exagerar). Obra del berlinés Jürgen Mayer, fue finalista en el Premio Mies van der Rohe 2013 que otorga la Unión Europea para arquitectura contemporánea. El invento consta de seis parasoles (o quitasoles) sustentados por dos pilares de hormigón, que deberían supuestamente evocar a las cúpulas de la catedral (y no a vulgares champiñones). Hay cinco niveles: en el superior se aloja un mirador; en las estructuras centrales, a veintidós metros de altura, se aloja un restaurante de tapas y espacios para eventos; bajo las sombrillas hay una plaza principal elevada; debajo, a nivel de calle, se encuentra el Mercado de la Encarnación, con puestos y restaurantes, y en el subsuelo, el Antiquarium, que recoge restos de la época romana hallados in situ, pero también de tiempos árabes y posteriores, con lo que viene a ser un centro de interpretación de la biografía urbana de Sevilla.

En la foto,"Las Setas", la última gran atracción sevillana y la mayor estructura de madera del mundo, finalista del Premio Mies van der Rohe 2013 de arquitectura contemporánea.