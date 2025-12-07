La ruta de senderismo secreta en Galicia que te lleva por una fraga con fervenzas salvajes
Esta ruta muestra su lado más impresionante en otoño, pero no es apta para todos los públicos y se recomienda ir bien preparado.
La llegada del otoño y las lluvias transforma el paisaje gallego. La playa queda atrás y empieza una de las épocas que más disfrutan los amantes del senderismo: bosques con colores cálidos, ríos y fervenzas que renuevan sus fuerzas y una temperatura perfecta para hacer deporte. El tiempo ideal para probar esta ruta secreta en Galicia.
A solo 30 minutos de A Coruña encontramos uno de los recorridos más indómitos y ocultos de Galicia. Este trayecto te llevará por una fraga y un barranco, descubriendo fervenzas salvajes y ríos que corren bravos al lado del trayecto.
Hablamos de la ruta del Valle de Cambás, en el municipio de Aranga. Este recorrido, cercano a la frontera entre las provincias de A Coruña y Lugo, es uno de los recorridos mejor valorados por los amantes del senderismo. Eso sí, no es apto para todo el mundo.
La ruta secreta por el Valle de Cambás
La ruta comienza en Ponte Aranga y tiene una longitud de unos 12 Km ida y vuelta. Como comenta la influencer de rincones de Galicia, Cristabel de Viaje, se trata de «un recorrido complejo y técnico que te lleva a descubrir los secretos mejor guardados del Valle de Cambás».
El camino te llevará a través de «la densa y frondosa Fraga das Barbudas», pasando por las impresionantes fervenzas da Palanca y llegando hasta el Barranco da Loba. Esta última etapa puede evitarse, ya que la exigencia y la dificultad de ese tramo lo convierten en apto solo para los más expertos.
Como explica la creadora de contenido en su vídeo, desde esta ruta, pasando por «un terreno abrupto y pedregoso», podrás llegar hasta la fervenza de Castro Rodicio, una de las más misteriosas y mágicas de Galicia. La ruta acompaña el curso del río Cambás, en algunos tramos resulta muy resbaladizo, por lo que se recomienda ir muy bien equipado antes de aventurarse en este camino.
Aunque se trata de una ruta ideal para el verano y el otoño, lo mejor es asegurarse de que el caudal del río está bajo antes de emprender esta aventura.
Síguele la pista
Lo último