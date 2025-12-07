La ruta de senderismo secreta en Galicia que te lleva por una fraga con fervenzas salvajes

Como explica la creadora de contenido en su vídeo, desde esta ruta, pasando por «un terreno abrupto y pedregoso», podrás llegar hasta la fervenza de Castro Rodicio, una de las más misteriosas y mágicas de Galicia. La ruta acompaña el curso del río Cambás, en algunos tramos resulta muy resbaladizo, por lo que se recomienda ir muy bien equipado antes de aventurarse en este camino.