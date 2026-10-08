La ruta de senderismo perfecta para un fin de semana en octubre atraviesa 3.500 hectáreas de robledales: un pueblo medieval, 30 vecinos y un castillo Bien de Interés Cultural

Enclavado en el valle del río Izki, protegido por espectaculares crestas calizas y desfiladeros como el barranco homónimo o la Foz de los Gobantes, el pueblo de Corres se establece como la única población emplazada íntegramente dentro del Parque Natural de Izki, en Áava, con apenas 30 vecinos censados en un entorno que bebe de su pasado medieval.

Parque Natural de Izki / Wikicommons / Basotxerri

El paisaje es contrastado, con cortados rocosos y paredones de roca caliza acompañados de hayas, acebos y tejos. Pero la joya de este entorno natural reside en el Robledal de Marojo, más de 9.100 hectáreas, de las cuales unas 3.500 forman una de las mayores reservas de roble marojo de Europa, un entramado de flora que, con la llegada del otoño hace del espacio un mar dorado y cobrizo antes de la caída del invierno.

Adriana Fernández

Una colonia de fauna única Entre la fauna más destacada se incluyen jabalíes, corzos, gatos monteses, martas, así como el Pico Mediano, uno de los pájaros carpinteros más raros y amenazados de la península, o una importante colonia protegida del llamado murciélago de Bechstein.

Rutas para recorrerlo

El parque cuenta con hasta 15 senderos señalizados que inician o pasan por el pueblo de Corres:

Senda del Barranco de Izki

Esta primera opción conecta Corres con la localidad de Bucesta, con los restos de su primitivo pueblo, abandonado por un fuerte brote de peste bubónica y recordado todavía por su iglesia y los restos de algunas construcciones.

A través de una ruta lineal de 13,8 kilómetros, cuenta con un perfil suave y el paso por puntos de interés como el Paso de los Gobantes, o los bosques de ribera y alisedas.

Senda del Castillo de Corres

Circular o semicircular, con un tramo de ida y vuelta sobre la cumbre, este recorrido de 4,2 kilómetros visita la Iglesia de San Esteban, en Corres, tomada como punto de partida en la parte alta del pueblo. Desde aquí el paso continúa por una ladera de encinar cantábrico y las ruinas del Peñasco de Portiella, declarado Bien de Interés Cultural y datado en el siglo X-XII. La ruta cuenta con un mirador panorámico sobre la inmensidad dorada de otoño y el pueblo a vista de pájaro.

Iglesia de San Esteban / Wikicommons / Vista de la iglesia de San Esteban

Senda del Marojal / Travesía del Robledal

No llega a los 10 kilómetros y la ruta es circular, adentrándose en la masa forestal que rodea este paraje. Desde el interior, el corazón del robledal se abre con ejemplares centenarios cubiertos de musgos y líquenes, y los claros se suceden acompañados al fondo de los montes de Vitoria y la Sierra de Cantabria. En esta época, el suelo se tapiza de hojas secas y bellotas, por lo que habrá dos imprescindibles: una cámara con la que captarlo todo, y un buen calzado con el que evitar resbalones.

Senda de Los Arrieros

Se trata de una travesía histórica de unos 14,5 kilómetros, pudiendo hacer tramo de ida y vuelta desde Corres a San Román de Campezo, reducido a 10 kilómetros. En este caso la dificultad aumenta, sin excederse, hasta tipología media, con desniveles que, si bien no son técnicos, Requieren algo más de atención.

Sus pasos clave incluyen un antiguo paso de mercancías, trazado sobre roca y tierra firme. A continuación, el camino recoge las ermitas y cruceros del camino, vestigios del tránsito medieval de sal de Añana y vino de la Rioja Alavesa, hasta llegar a los miradores de la comarca de la Montaña Alavesa: pasos altos hacia vistas panorámicas a los valles agrícolas contiguos.

Ermita en el concejo de Corres / WIKICOMMONS / Mentxuwiki

Dentro de Corres, qué ver

En el interior del único núcleo urbano que recoge este Parque Natural, destacan las ruinas de la fortaleza de Portiella de Corres, datadas en los siglos X – XII, es decir, altomedieval y pleno-medieval. Ubicado sobre un peñasco rocoso a 867 metros de altitud, dominando estratégicamente el paso del barranco. Su arquitectura destaca un fuerte estilo militar y defensivo, que responde a su propia historia. El castillo fue levantado originariamente por el Reino de Pamplona como zona de control fiscal de los caminos de la Montaña Alavesa frente al Reino de Castilla.

Por su parte, el propio pueblo cuenta con un trazado urbano claramente medieval, con calles empedradas y un trazado lineal articulado alrededor de su calle principal, portadas en arco de medio punto y escudos heráldicos de piedra tallada en las fachadas.