La ruta de senderismo sobre el mar más impresionante de Galicia: un entorno de «película» a una hora de Vigo

Si pensamos en Galicia lo primero que nos viene a la cabeza es su relación con el mar. Desde las plácidas playas de las Rías Baixas hasta las imponentes estampas de los acantilados de A Mariña Lucense, los lugares en los que la tierra gallega se encuentra con el mar están llenos de rincones mágicos, muchos de ellos con preciosos pueblos marineros desde los que disfrutarlos.