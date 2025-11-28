La ruta de senderismo que te lleva a través de la laguna más grande de la Península Ibérica: un paraíso ornitológico perfecto para descubrir en familia

Para los aficionados a la pesca, la laguna es el lugar perfecto, pues en sus aguas viven percas atruchadas, lucios y carpas, además de peces como el sábalo y el salvelino. La Pateira es igualmente visita obligada para el avistamiento de aves, pues aquí se pueden observar (desde los miradores estratégicamente repartidos a lo largo de su orilla) más de 150 de especies revoloteando por el entorno, como la garza real, el milano negro, la garceta común, o el aguilucho lagunero occidental.