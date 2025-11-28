La ruta de senderismo que te lleva a través de la laguna más grande de la Península Ibérica: un paraíso ornitológico perfecto para descubrir en familia
Un recorrido por uno de los enclaves naturales más espectaculares de la península.
Formadas por el estancamiento de agua y con una de las biodiversidades más ricas que podemos encontrar, las lagunas son uno de los enclaves naturales más excepcionalmente peculiares del mundo; remansos de paz perfectos para pasar un agradable día, ya sea en familia, con amigos, o incluso solo.
El abanico de opciones a la hora de escoger qué laguna descubrir parece casi infinito: las hay de alta montaña, rodeadas de frondosos bosques, en medio de llanuras, de diferentes colores … Además, su tamaño también varía de una a la otra, siendo algunas muy pequeñitas y otras de dimensiones prácticamente inabarcables.
Con una superficie superior a los cinco kilómetros cuadrados, Portugal alberga la que se considera la laguna más grande de la Península Ibérica; una laguna que recibe agua de varios ríos y aguas subterráneas, y la cual conforma un rincón idílico para la proliferación de la flora y la fauna.
La laguna dormida
A dos horas y media al norte de la ciudad de Lisboa y a escasos 20 kilómetros de la costa, la Pateira de Fermentelos se halla en medio del triángulo que conforman los municipios de Aveiro, Águeda y Oliveira do Barro. Pertenece a la red Natura 2.000, por lo que sus hábitats gozan de una protección especial tanto a escala nacional como internacional.
Forma parte de la cuenca del río Cértima, del cual obtiene la gran mayoría de su agua; se alimenta también de la Ribeira do Pano y de escorrentías y aguas subterráneas.
Recibe su nombre, “Pateira”, por la gran abundancia de patos que se encuentran en ella. Aparte, la laguna alberga nutrias, topos de agua y ranas ibéricas. Es apodada como “la laguna dormida”, debido a sus aguas calmadas y su ambiente tranquilo.
Para los aficionados a la pesca, la laguna es el lugar perfecto, pues en sus aguas viven percas atruchadas, lucios y carpas, además de peces como el sábalo y el salvelino. La Pateira es igualmente visita obligada para el avistamiento de aves, pues aquí se pueden observar (desde los miradores estratégicamente repartidos a lo largo de su orilla) más de 150 de especies revoloteando por el entorno, como la garza real, el milano negro, la garceta común, o el aguilucho lagunero occidental.
Actividades en familia
Debido a su gran extensión, la laguna dispone de varios puntos de acceso, como el parque Óis da Ribeira o el parque Espinhel. Asimismo, ofrece a sus visitantes cantidad de kioskos y zonas de descanso, en los que poder disfrutar del silencio de la naturaleza.
Hay varias opciones de rutas para los aficionados al senderismo, como los senderos PR1 – Sendero de Pateira a Águeda, o el PR7 – Sendero Poços, a través de los cuales un puede sumergirse todavía más en este entorno tan rico.
Para los que busquen actividades más lúdicas, en algunas zonas se pueden alquilar las “bateiras” típicas de la zona para hacer un paseo en barco por la laguna, así como bicicletas acuáticas, ideales para que los más pequeños se lo pasen en grande. Fuera del agua, hay paseos a caballo o en bicicleta disponibles, los cuales se adentran en el corazón de este paisaje natural genuinamente único en el centro de Portugal.
Síguele la pista
Lo último