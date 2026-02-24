La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve

La ascensión al Menejador, cima del Parque Natural de la Font Roja con 1.356 metros de altitud, es una de las rutas de senderismo más emblemáticas del interior de Alicante. Con una distancia total de 6,67 kilómetros, un desnivel positivo de 311 metros y una duración aproximada de 2 horas y media, esta ruta circular de dificultad media parte desde el Centro de Visitantes de la Font Roja, junto al santuario de la Virgen de los Lirios, a unos 11 kilómetros de Alcoy por la carretera CV-797. Es un recorrido perfecto para conocer de cerca la flora, fauna e historia del parque, disfrutando de vistas panorámicas espectaculares.