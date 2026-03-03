La ruta de senderismo más desconocida de España recorre el robledal mejor conservado de España: es Reserva de la Biosfera, tiene árboles centenarios y solo permite el acceso a 20 personas

España tiene la suerte de ser uno de los países con la naturaleza más diversa del mundo, por lo que si te gusta el senderismo estás de suerte. Rutas por el mar, la arena, montañas, acantilados… tenemos de todo. La Ruta del Cares, el Caminito del Rey o la Ruta del Flysch son algunas de las más conocidas. Sin embargo, nuestra recomendación de hoy es una que, si bien es menos famosa, es igual de épica.