La ruta de senderismo más desconocida de España recorre el robledal mejor conservado de España: es Reserva de la Biosfera, tiene árboles centenarios y solo permite el acceso a 20 personas

España tiene la suerte de ser uno de los países con la naturaleza más diversa del mundo, por lo que si te gusta el senderismo estás de suerte. Rutas por el mar, la arena, montañas, acantilados… tenemos de todo. La Ruta del Cares, el Caminito del Rey o la Ruta del Flysch son algunas de las más conocidas. Sin embargo, nuestra recomendación de hoy es una que, si bien es menos famosa, es igual de épica.
Se encuentra en el occidente de Asturias, y recorre el robledal mejor conservado del país y uno de los más importantes de Europa. Es uno de los lugares más infravalorados del norte y una joya natural con una gran biodiversidad. Eso sí, has de saber que no se puede visitar siempre, por lo que es un plan que requiere organización.
Una ruta por un bosque único
Hablamos del Bosque de Muniellos, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y situado entre los concejos de Cangas de Narcea e Ibias. Es el robledal mejor conservado y más mayor de España, y cuenta con árboles de más de 100 años. Si quieres conocerlo, en su interior se encuentra una de las rutas más bonitas del país. Eso sí, ve mentalizado, porque no es sencilla.
La ruta de la Reserva Natural Integral de Muniellos tiene una distancia de más de 18 kilómetros, y llega a una altitud máxima de 1388 metros. Teniendo en cuenta las paradas para descansar, se hace en aproximadamente 8 horas y 20 minutos, y tiene un desnivel de 1045 metros. No es la ruta más complicada que existe, pero requiere ir bien preparado para aguantar todas las horas con energía. Comida, agua, ropa cómoda y calzado adecuado son cosas imprescindibles si quieres hacerla.
Un camino de hielo
El Bosque de Muniellos tiene una gran biodiversidad, ya que cuenta con los robles que le dan la fama y otros árboles como abedules o hayas, pero también tiene especies como el oso pardo, el lobo o el urogallo. Sin embargo, su belleza no termina aquí. Al tener un origen glaciar, esta reserva natural asturiana cuenta con 6 lagunas glaciares: L'Aveizuna, La Penavelosa, La Grande, La Isla, La Fonda, La Pena y La Isla.
Solo con reserva anticipada
Si quieres visitar la Reserva Natural Integral de Muniellos debes saber que es necesario hacer una reserva previa, ya que solo se permite el acceso a 20 personas al día como medida para preservar el ecosistema de la zona. La entrada es gratuita, y se debe solicitar a través de la web oficial del Principado de Asturias, la de Muniellos o llamando por teléfono.
