La ruta de senderismo más bonita de España según los senderistas es una auténtica desconocida: está en Castilla-La Mancha, recorre un paisaje de piedra impresionante y tiene un callejón único

Se encuentra en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y pertenece a uno de los mejores pueblos para hacer turismo astronómico.

Si te gusta el senderismo, probablemente conoces o has hecho algunas de las rutas más conocidas de España como la del Cares en los Picos de Europa, el Caminito del Rey en Málaga o la Senda de los Cazadores en Huesca. Si bien son impresionantes, solemos cometer el error de quedarnos solo con las más populares sin ser conscientes de que, si de algo puede presumir España, es de tener más de 60.000 kilómetros de senderos homologados.

Castilla-La Mancha, aparte de ser una de las comunidades autónomas más infravaloradas con lugares como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, ciudades Patrimonio de la Humanidad y el hogar del mismísimo Don Quijote, cuenta con una de las rutas más desconocidas y más bonitas del país según los senderistas.

Adriana Fernández

Una ruta en plena naturaleza

Hablamos de la ruta de "El Escalerón y La Raya", situada en Uña, una pequeña localidad que se encuentra en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Es un sendero circular de aproximadamente 10 kilómetros, tiene un desnivel de 471 metros y llega a una altitud máxima de más de 1.300 metros. Es de dificultad moderada, y habitualmente se hace en 3 horas.

La ruta comienza al salir del pueblo, donde tendrás que bordear la Laguna de Uña, un entorno natural protegido de unas 15 hectáreas perfecto para observar aves de todo tipo. Después, para poder ascender, hay que dirigirse a "El Escalerón", una subida en zigzag que, como su nombre avanza, tiene escaleras naturales de piedra. Una vez arriba, encontrarás varios miradores con vistas panorámicas a la laguna y alrededores como el del Refrentón o el del Puntal de la Tola.

Una bajada impresionante

Si “El Escalerón” es para la subida, te puedes imaginar que “La Raya” es para la bajada. Cuando quieras descender, tendrás qu dirigirte hacia esta grieta natural en la roca caliza que funciona como callejón y que, aunque parece estrecha, se puede transitar perfectamente. Una vez la atraviesas y sales de ella, es momento de volver al pueblo y dar por finalizada la ruta.

Un cielo estrellado

Tras 3 horas de ruta, lo más probable es que te apetezca hacer un plan más tranquilo, y para eso la localidad de Uña es perfecta. Cuenta con menos de 100 habitantes, y es el sitio ideal para probar platos típicos de la gastronomía conquense como el morteruelo, el ajoarriero o las gachas de almorta, entre otros. Además, aparte de tener rincones naturales impresionantes, forma parte del Destino Turístico Starlight Serranía de Cuenca, por lo que es muy buena opción para hacer turismo astronómico.

