La ruta de senderismo más bonita de España según los senderistas es una auténtica desconocida: está en Castilla-La Mancha, recorre un paisaje de piedra impresionante y tiene un callejón único

La ruta comienza al salir del pueblo, donde tendrás que bordear la Laguna de Uña, un entorno natural protegido de unas 15 hectáreas perfecto para observar aves de todo tipo. Después, para poder ascender, hay que dirigirse a "El Escalerón", una subida en zigzag que, como su nombre avanza, tiene escaleras naturales de piedra. Una vez arriba, encontrarás varios miradores con vistas panorámicas a la laguna y alrededores como el del Refrentón o el del Puntal de la Tola.